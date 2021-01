Bielan nie boi się powrotu byłego premiera. „O tym, że czas Tuska minął, mówią jego koledzy”

Adam Bielan w audycji „Salon polityczny Trójki” przekonywał, że czas Donalda Tuska już minął. – To nie jest kwestia tego, w co ja wierzę. O roli Donalda Tuska świadczą fakty, czyli znaczący udział w kampanii europejskiej w 2019 roku, kiedy Donald Tusk zjednoczył całą opozycję w ramach Koalicji Europejskiej. Później KE doznała spektakularnej porażki, a Zjednoczona Prawica wygrała tamte wybory – przypomniał przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina.

Bielan: Czas Tuska minął. Mówią o tym jego koledzy

– O tym, że czas DT minął, mówią jego koledzy. Rafał Trzaskowski musiał się od niego odciąć mówiąc, że jest on politycznym emerytem – dodawał Bielan. – Nie sądzę, by z punktu widzenia naszego obozu próba ponownego wkroczenia do polskiej polityki przez Donalda Tuska była jakimś problemem – oceniał.

Bielan o Hołowni: To problem opozycji

Bielan został też spytany o ewentualne zagrożenie ze strony Szymona Hołowni. – Jeżeli Szymon Hołownia jest problemem, to dla opozycji. Kariera Szymona Hołowni pokazuje przede wszystkim słabość opozycji i brak przywództwa. Opozycja nie ma programu, osób do jego realizacji. Nie potrafi porwać Polaków – podkreślał. Podkreślał, że PO od wielu lat „nie umie przebić szklanego sufitu” 30 proc. poparcia.

Czytaj też:

Szymon Hołownia ma już pierwszy problem z Jackiem Burym. Dzień po rozpoczęciu współpracy