Razem z Trumpem pożegnamy jego liczną rodzinę. Czym zajmują się dzieci polityka?

Żona, Melania Trump

Melania Trump urodziła się w 1970 roku w Sevnicy na Słowenii. Jej panieńskie nazwisko to Knavs, a karierę modelki robiła jako Melania Knauss. W świat modelingu weszła w wieku 16 lat i już dwa lata później podpisała kontrakt z agencją z Mediolanu. Wielką karierę zrobiła w Paryżu, a do Nowego Jorku przybyła w roku 1996. Amerykańskie obywatelstwo otrzymała w 2006 roku, by dekadę później wziąć czynny udział w kampanii prezydenckiej swojego męża. Jedno z jej przemówień CNN uznało za plagiat wystąpienia Michelle Obamy. Po zwycięstwie Donalda stała się drugą w historii pierwszą damą USA, urodzoną poza granicami tego kraju.



Córka, Ivanka Trump



Ivanka Marie Trump urodziła się w 1981 roku w Nowym Jorku. Jej rodzice rozwiedli się, kiedy miała 10 lat. Do 15 roku życia uczyła się w szkole żeńskiej Chapin School na Manhattanie, a później w Choate Rosemary Hall w Wallingford w stanie Connecticut. Następnie przez dwa lata studiowała na Uniwersytecie Georgetown, który zmieniła na Wharton Bussiness School Uniwersytetu Pensylwanii. Tę szkołę ukończyła z wyróżnieniem, zdobywając licencjat z ekonomii w 2004 roku.

Ivanka początkowo pracowała w Forest City Enterprises, współpracowała też przy stworzeniu linii diamentowej oraz złotej biżuterii Ivanka Trump Fine Jewelry. W końcu dołączyła jednak do rodzinnego biznesu, zostając wiceprezesem Rozwoju i Pozyskiwania w The Trump Organization. Ivanka z powodzeniem próbowała też swoich sił w modelingu, występując na okładkach kilku magazynów i w pokazach oraz reklamach znanych projektantów. Jest autorką dwóch książek: "The Trump Card: Playing to Win in Work and Life" oraz "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success". W 2017 roku Ivanka Trump zaczęła pełnić funkcję Doradcy Prezydenta.

Ivanka Trump od 2005 roku spotykała się z Jaredem Kushnerem. Para pobrała się w 2009 roku i ma trójkę dzieci: Arabellę Rose, Josepha Fredericka oraz Theodora Jamesa. Zięć prezydenta Trumpa był także jego bliskim współpracownikiem. Odpowiadał m.in. za politykę bliskowschodnią.



Córka, Tiffany Trump

Tiffany Ariana Trump urodziła się w 1993 roku w West Palm Beach. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 6 lat, a Tiffany zamieszkała z matką na Zachodnim Wybrzeżu USA. Ukończyła prywatną Viewpoint School w Calabasas. W 2016 roku skończyła studia na wydziałach socjologii oraz kulturowych studiów miejskich na Uniwersytecie Pensylwanii w Filadelfii. Pracowała na stażu w magazynie „Vogue”, jako modelka uczestniczyła w Fashion Week 2016 w Nowym Jorku. W 2017 roku rozpoczęła studia prawnicze na Georgetown University w Waszyngtonie. Ma na swoim koncie singiel „Like a Bird” z 2014 roku. Jest popularną influencerką na Twitterze i Instagramie.



Syn, Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. urodził się w 1977 roku w Nowym Jorku. Na University of Pennsylvania uzyskał tytuł licencjacki z finansów i nieruchomości. Następnie rozwijał Trump Park Avenue. Jest wiceprezesem Trump Organization. Zasiadał w Radzie Dyrektorów charytatywnej organizacji Operation Smile. Grupa zajmuje się wsparciem dla dzieci urodzonych z deformacjami twarzy. W 2005 roku Donald Trump Jr. poślubił modelkę Vanessę Haydon. Para ma pięcioro dzieci: Donalda III, Chloe, Kai, Tristana i Spencera.



Syn, Eric Trump



Eric Trump urodził się w 1984 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 7 lat. Uczęszczał do Trinity School na Upper West Side. W 2002 roku skończył The Hill School w Pottstown. W 2006 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Georgetown na kierunku finanse i zarządzanie. Nastepnie rozpoczął pracę w The Trump Organization, w której jest wiceprezesem wykonawczym ds. rozwoju i zakupów. Wspólnie z ojcem zwiększył liczbę posiadanych przez Trump Golf pól golfowych z 3 do 15.

W 2006 roku Eric założył fundację, której celem była zbiórka środków dla nieuleczalnie chorych dzieci i pacjentów z nowotworami szpitala St. Jude Children's Research Hospital. Wokół działalności fundacji pojawiało się sporo niejasności. Dziennikarskie śledztwa wykazały, iż część zebranych przez nią pieniędzy przeznaczana była na dostęp do pól golfowych Trump Organization oraz przekazywana innym fundacjom.



Syn, Barron Trump

Barron Trump to najmłodsze z dzieci Donalda Trumpa. Urodził się w 2006 roku. Uczęszczał do Columbia Grammar & Preparatory School na Manhattanie. Mówi płynnie po angielsku i słoweńsku. Już jako dziecko kilkukrotnie pojawiał się w programach telewizyjnych, m.in. w „The Apprentice”, gdzie gospodarzem był jego ojciec. Po wyborczej wygranej Donalda Trumpa nie przeniósł się od razu do Białego Domu, tylko został z matką w Trump Tower, by dokończyć rok szkolny. Razem z ojcem zamieszkał ponownie w styczniu 2017 roku. Obecnie uczy się w St. Andrew's Episcopal School w Potomac w stanie Maryland. Wspierał swojego ojca w kampanii prezydenckiej. Jest fanem piłki nożnej. Był zarażony koronawirusem.

Skoro poznaliśmy już rodzinę ustępującego prezydenta USA, przypomnijmy też jego sylwetkę. Donald Trump urodził się 14 czerwca 1946 roku w Nowym Jorku w dzielnicy Queens. Był czwartym dzieckiem nowojorczyka Freda Trumpa i pochodzącej ze Szkocji Marry Anne MacLeod. Wszyscy dziadkowie Donalda pochodzili z Europy, z Niemiec i Szkocji. W wieku 13 lat przyszły prezydent został zapisany do prywatnej szkoły z internatem New York Military Academy. W wieku 18 lat rozpoczął naukę na Fordham University, skąd po dwóch latach przeniósł się do Wharton School należącej do University of Pennsylvania. Już za czasów Wharton podjął pracę w rodzinnej firmie Elizabeth Trump & Son. Dzięki nauce w latach 1964-1968 uniknął poboru na wojnę w Wietnamie, a w roku 68 miał już wykształcenie z ekonomii. 1969 roku uniknął poboru w drodze losowania.

Donald Trump – przedsiębiorca

Swoje imperium Donald Trump zbudował wokół nieruchomości. Nie zaczynał od zera – od początku opierał się na firmie Elizabeth Trump & Son, założonej już przez jego babkę. W 1971 firma została przemianowana na The Trump Organization. Przez lata utrzymywała swój rodzinny charakter i obecnie poza samym Trumpem w jej zarządzie zasiadają także dzieci z pierwszego małżeństwa milionera: Ivanka, Donald Jr. i Eric. Przedsiębiorstwo zajmuje się niemal wszystkim, co związane z nieruchomościami: wynajmem, remontami, budową biurowców i apartamentowców. Działalność imperium Trumpów nie ogranicza się jednak tylko do tej branży. Trump Organization to także hotele, pola golfowe, kasyna, linia lotnicza, agencja modelek oraz konkursy piękności (m.in. Miss Universe, Miss USA oraz Miss Nastolatek USA). Nie wszystkie biznesy Trumpa okazywały się jednak dochodowe. W latach 1991-2009 cztery razy ogłaszał bankructwa hoteli i kasyn dla renegocjacji długów. Sponsorował także walki bokserskie, drużynę futbolu amerykańskiego New Jersey Generals i wyścig kolarski Tour de Trump (przemianowany po jego rezygnacji na Tour duPont).

Majątek Trumpa wynoszący 4,5 miliarda dolarów pozwolił sklasyfikować go w 2016 roku na 324. miejscu listy najbogatszych ludzi na świecie. Przy okazji mianowania na urząd prezydenta Trumo odmówił upublicznienia zeznania podatkowego. Przed nim zrobił to dopiero Richard Nixon w 1973 roku.

Donald Trump – postać medialna

W przeciwieństwie do wielu innych milionerów, Donald Trump nigdy nie stronił od mediów. W 2003 roku został producentem i prowadzącym programu reality show „The Apprentice” emitowanego na kanale NBC. Formuła tego show polegała na walce o miejsce w zarządzie jednego z przedsiębiorstw Trumpa. Po sukcesie „The Apprentice”, Trump zgodził się na kontynuację programu pod nazwą „The Celebrity Apprentice”, w którym na podobnych zasadach o środki dla organizacji charytatywnych walczyły znane osoby. Łącznie NBC wyemitowało 14. sezonów reality show. Na drodze kolejnych stanęła prezydentura i kontrowersyjne wypowiedzi Trumpa. Zanim został prezydentem, milioner wystąpił też w wielu filmach i serialach, w których najczęściej grał samego siebie. Otrzymał nawet Złotą Malinę w kategorii Najgorszy aktor drugoplanowy za film „Duchy tego nie robię”.

Donald Trump – polityk i prezydent

Choć przez wiele lat nie był kojarzony z wielką polityką, do partii po raz pierwszy zapisał się już w wieku 18 lat. Do 1987 roku należał do Demokratów, później do 1999 roku do Republikanów. Stamtąd odszedł do Partii Reform, skąd w 2001 roku wrócił na łono Demokratów, by w 2009 roku ponownie odejść do Republikanów. Przed startem w wyborach prezydenckich w 2000 roku nigdy wcześniej nie próbował kandydować na żadne stanowisko. Z tamtej kampanii wycofał się na wczesnym etapie.

Prawdziwie hollywoodzka polityczna przygoda Trumpa zaczęła się w 2015 roku, kiedy ogłosił, że zamierza ubiegać się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. Pod hasłem „Make America great again” Trump najpierw wygrał prawybory w ramach swojej partii (choć nie popierała go wielu czołowych polityków tego stronnictwa), a później pokonał kandydatkę Demokratów Hillary Clinton. Głosy elektorów rozłożyły się tutaj w stosunku 304 do 227 na korzyść milionera. Procentowo jednak większa ilość Amerykanów zagłosowała na Clinton (45,95 proc. do 48,03 proc. na korzyść Hillary).

W swoim programie Trump zapowiadał m.in. ograniczenie napływu imigrantów do USA, zbudowanie muru na granicy z Meksykiem (za który zapłacić mieli Meksykanie), sprowadzenie amerykańskich firm z powrotem do Stanów, likwidację programu Obamacare, zwiększenie miejsc pracy i poprawę sytuacji gospodarczej.

Wszystkie żony Donalda Trumpa

Donald Trump był trzy razy żonaty. Z pierwszą żoną Ivaną z Czech miał troje dzieci: Ivankę, Donalda Jr. i Erica. Jego drugą partnerką życiową była Marla Maples, która rozbiła pierwsze małżeństwo. Trzecią żoną Trumpa została modelka ze Słowenii Melanija Knavs, znana obecnie jako Melania Trump. Z ostatniego związku jest najmłodszy syn Donalda – Barron.

Czytaj też:

Trump podsumował swoją kadencję. Rozpoczął od podziękowania Melanii