Seria włamań na konta polityków. Kancelaria Sejmu umywa ręce, KPRM pisze do marszałek Witek

Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach przybywa przypadków włamań na prywatne konta polityków Zjednoczonej Prawicy. Ostatnie głośne włamanie miało miejsce przed kilkoma dniami na Twittera posła PiS Marka Suskiego. Na koncie posła zobaczyliśmy serię szokujących wpisów, w których Suski żalił się, że jest molestowany, a na dowód dodał nagie zdjęcia lokalnej działaczki Porozumienia. Jak mówił w rozmowie z Wprost.pl, wpisy nie były jego autorstwa, a we wspomnianej sprawie zamierza zawiadomić odpowiednie organy ścigania.

Poseł Suski nie był jednak pierwszy. W styczniu słyszeliśmy jeszcze o włamaniu na profil wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwony Michałek. Wiceminister z ramienia Porozumienia miała pisać o „gangu PiS”. Jak się później okazało, i tym razem ktoś podszywał się pod jej dane.

Do włamania doszło także w przypadku minister rodziny Marleny Maląg. „Dla wszystkich bluzgających pseudo kobiet należy stworzyć specjalne rezerwaty, w których będą wykorzystane jako inkubatory” – brzmiał post. W minionych tygodniach włamano się również na konto posła Arkadiusza Czartoryskiego z PiS. „Litewskie służby specjalne oskarżają Polskę o szkolenie ekstremistów w celu destabilizacji sytuacji na Litwie” – głosił wpis.

Z kolei w listopadzie na facebookowym koncie posła PiS Marcina Duszka pojawiło się zdjęcie rzekomej współpracownicy podpisanej jako „ślicznotka”, za co na posła posypała się lawina krytyki. Jak później informował poseł, i ten wpis był efektem włamania na konto.

Seria włamań na konta polityków. Co na to Kancelaria Sejmu?

Zapytaliśmy Kancelarię Sejmu, czy w związku z narastającą i niespotykaną do tej pory liczbą włamań na konta polityków, planowane są szkolenia, które uchronią polityków przed podobnymi sytuacjami w przyszłości?

Jak wynika z informacji, jaką uzyskaliśmy w Kancelarii, szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa to jedno ze szkoleń, jakie posłowie przechodzą na początku każdej kadencji. Szkolenia takie organizują służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa, co w teorii powinno być wystarczającą lekcją dla parlamentarzystów.

„Kancelaria Sejmu nie bierze natomiast udziału w działaniach posłów związanych z ich kontami w mediach społecznościowych. Posłowie mogą takie działania prowadzić, jednak robią to samodzielnie i na własną odpowiedzialność” – dodaje Kancelaria, umywając ręce od pozaparlamentarnych działań polityków. Zdaniem Kancelarii, w przypadkach włamań na prywatne konta, istnieje ścieżka zażaleń, którą zapewniają portale społecznościowe i to z takiej drogi mogą wówczas korzystać politycy.

KPRM pisze do marszałek Elżbiety Witek

Jak z kolei w połowie grudnia informowała Wprost.pl komórka cyfryzacji w KPRM, 24 listopada minister Marek Zagórski polecił Departamentowi Cyberbezpieczeństwa KPRM podjęcie dodatkowych działań wspierających reagowanie na incydenty dotyczące mediów społecznościowych posłów i osób pełniących ważne funkcje publiczne.

„W pierwszej kolejności utworzony został specjalny kanał komunikacji w postaci dedykowanej skrzynki kontaktowej. Skrzynka ta służy wyłącznie do udzielania wsparcia posłom w sytuacji wystąpienia takich incydentów” – informowano. Jak dodaje komórka KPRM, w specjalnym piśmie do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, poproszono o przekazanie posłom praktycznych zaleceń na wypadek pojawienia się problemów z dostępem do konta.

Departament Cyberbezpieczeństwa zapowiedział na styczeń także akcję informacyjną skierowaną do osób publicznych, w której oprócz wiedzy teoretycznej, pojawią się również warsztaty dla członków rządu oraz parlamentarzystów.

