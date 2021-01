Joanna Mucha dołącza do ruchu Szymona Hołowni, Polska 2050

Decyzja Joanny Muchy oznacza, że ruch Szymona Hołowni będzie miał w Sejmie już dwóch posłów, mimo że ugrupowanie to nie brało udziału w wyborach parlamentarnych. Wcześniej w szeregi Polski 2050 wstąpiła Hanna Gill-Piątek z Lewicy. O ile jednak Gill-Piątek dopiero zaczynała swoją karierę w sejmowych ławach, o tyle Mucha jest doświadczoną posłanką. Pochodząca z Płońska polityk zdobywała mandat w VI, VII, VIII i obecnej – IX kadencji Sejmu. W latach 2011-2013 pełniła funkcję minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska.

„Opozycji nie stać już na ani minutę bierności. Polska to nie wojna PIS z PO. Polska to 38 milionów obywateli i obywatelek” - pisał Szymon Hołownia na swoim koncie na Facebooku, ogłaszając zrekrutowanie nowej posłanki. „Joanna Mucha– witaj na pokładzie! Cieszę się bardzo, że osoba z twoim doświadczeniem, zapałem, wiedzą i energią dołącza do ruchu Polska 2050” – dodawał.

Pierwszy senator w ruchu Hołowni

To już kolejne wzmocnienie ruchu Hołowni w tym roku. W tym samym tygodniu ugrupowanie byłego publicysty wzmocnił niezależny senator Jacek Bury, popierany wcześniej przez Koalicję Obywatelską. – Polska 2050 dzisiaj dzięki mojej osobie uzyskuje sprawczość w Senacie, a ja dołączam do nich w ramach ścisłej współpracy. Mamy bardzo zbieżne wartości i podobne zasady. Wierzę, że ta współpraca będzie owocna – mówił Bury, dodając informację o opuszczeniu klubu KO.

