Donald Trump opuszcza Biały Dom. Historyczna chwila w USA

Po 14:00 czasu polskiego oczy całego świata zwróciły się w kierunku USA, gdzie do śmigłowca Marine One wsiadł Donald Trump. Był to historyczny moment opuszczenia Białego Domu przez Donalda Trumpa. Wychodzącemu po czerwonym dywanie Trumpowi towarzyszyła jego żona Melania.

Zaprzysiężenie Joe Bidena bez Donalda Trumpa

Przypomnijmy, że w środę 20 stycznia odbędą się uroczystości, w ramach których nowym prezydentem USA zostanie Joe Biden. Zaprzysiężenie będzie inne, niż te, które obserwowaliśmy przed laty. Przede wszystkim, odbywa się bez tłumów, jakie tradycyjnie przybywały przed Kapitol, by powitać nową głowę państwa. W tym roku, z uwagi na pandemię i zagrożenie przed ewentualnymi atakami, nie zdecydowano się na taki rozmach.

Jak już informowaliśmy, plan zaprzysiężenia obejmuje m.in. odebranie przysięgi od nowych władz – prezydenta Joe Bidena i wiceprezydent Kamali Harris. Podczas uroczystości obecni będą także byli prezydenci USA. Na wydarzeniach zabraknie jednak ustępującej głowy państwa – Donalda Trumpa. Trump postanowił bowiem zerwać z tradycją i nie pojawić się na zaprzysiężeniu Bidena. Były prezydent utrzymuje, że wybory w USA zostały sfałszowane, a on sam powinien dalej piastować tę funkcję.

Czytaj też:

Donald Trump opuszcza Biały Dom. Dokąd uda się 45. prezydent USA?