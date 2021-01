Duda gratuluje Bidenowi po zaprzysiężeniu. „Boże błogosław Polskę i Boże błogosław Amerykę!”

W środę 20 stycznia Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gratulacje do Waszyngtonu płyną również z Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.

„Moje najszczersze gratulacje dla Joe Bidena z okazji zastania 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych” – napisał Andrzej Duda na Twitterze. „Liczę na bliską współpracę z panem, Panie Prezydencie, w dalszym wzmacnianiu polsko-amerykańskiego strategicznego partnerstwa. Niech Bóg błogosławi Polskę i Bóg błogosławi Amerykę” – dodał.

Historyczne zaprzysiężenie Joe Bidena

Joe Biden został oficjalnie zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. W swoim pierwszym przemówieniu wezwał Amerykanów do jedności. – Mówię do moich przeciwników: zobaczcie, kim jestem i co mam w sercu. Jeśli nadal nie zgadzacie się ze mną, to prawo do pokojowej niezgody jest prawem naszej republiki. Ale usłyszcie mnie, niezgoda nie musi prowadzić do braku jedności. Przysięgam, będę prezydentem wszystkich Amerykanów. Będę tak samo walczył o tych, co mnie nie poprali, jak o tych, którzy mnie poprali – podkreślał Demokrata. – Jedność jest drogą naprzód. Musimy sprostać tej chwili jako Stany Zjednoczone Ameryki. Nie poniesiemy porażki, gdy będziemy działać razem. Zacznijmy od zera, wszyscy. Zacznijmy się znowu słyszeć, zacznijmy się szanować. Polityka nie musi być piekłem ognia. Musimy odrzucić kulturę, gdzie fakty padają ofiarą manipulacji – dodawał.

