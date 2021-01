Thunberg odgryzła się Trumpowi. „Jak miło to widzieć!”

„Wygląda na bardzo szczęśliwego starszego mężczyznę, czekającego na wspaniałą, świetlaną przyszłość. Jak miło to widzieć!" – napisała na Twitterze Greta Thunberg. Szwedzka aktywistka do postu dołączyła zdjęcie, na którym uwieczniono moment, w którym Donald Trump macha do dziennikarzy tuż przed wylotem.

twitter

Greta Thunberg w swoim tweecie sparafrazowała wpis, który Donald Trump opublikował w 2019 roku po szczycie klimatycznym w Nowym Jorku. Wówczas prezydent Stanów Zjednoczonych napisał, że aktywistka wygląda na „bardzo szczęśliwą młodą dziewczynę, czekającą na wspaniałą, świetlaną przyszłość". „Jak miło to widzieć” – dodał w dalszej części wpisu. Greta Thunberg zainspirowała się wówczas słowami polityka i zmieniła opis na Twitterze: „bardzo szczęśliwa młoda dziewczyna, która nie może się doczekać na wspaniałą i świetlaną przyszłość”.

Na dzisiejszy wpis szwedzkiej aktywistki Donald Trump nie mógł odpowiedzieć, ponieważ Twitter zdecydował o trwałym zawieszeniu konta byłego już prezydenta Stanów Zjednoczonych.

