Joe Biden prezydentem USA. Franciszek, von der Leyen, Duda… Gratulacje płyną z całego świata

W środę 20 stycznia Joe Biden został zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Depeszę gratulacyjną do amerykańskiego prezydenta wystosował Papież Franciszek. Głowa Kościoła zapewnia w niej nowego amerykańskiego prezydenta o swojej modlitwie o to, aby Bóg obdarzył go mądrością i siłą. Zaapelował do Bidena o kierowanie się szacunkiem dla praw i godności każdego człowieka, zwłaszcza „ubogiego, bezbronnego i pozbawionego głosu”.

„ Niech pod Pana przywództwem Amerykanie dalej czerpią siłę ze wzniosłych politycznych, etycznych i religijnych wartości, które inspirowały naród od jego powstania " – napisał papież Franciszek. „ Proszę Boga, źródło wszelkiej mądrości i prawdy, aby pokierował Pana wysiłkami na rzecz zrozumienia, pojednania i pokoju w Stanach Zjednoczonych i wśród narodów świata, aby szerzyć powszechne dobro wspólne ” – dodał.

Von der Leyen: Europa jest gotowa na nowy początek

Do zaprzysiężenia Joe Bidena w swoim wpisie odniosła się także szefowa Komisji Europejskiej. „ Dziękuję za inspirujące wystąpienie inauguracyjne i propozycję współpracy. Europa jest gotowa na nowy początek ” – napisała Ursula von der Leyen.

Gratulacje złożyli też przywódcy państw z całego świata, w tym polski prezydent Andrzej Duda.

„ Moje najszczersze gratulacje dla Joe Bidena z okazji zastania 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych ” – napisał Andrzej Duda na Twitterze. „ Liczę na bliską współpracę z panem, Panie Prezydencie, w dalszym wzmacnianiu polsko-amerykańskiego strategicznego partnerstwa. Niech Bóg błogosławi Polskę i Bóg błogosławi Amerykę ” – dodał.

Gratulacje i życzenia powodzenia w rozpoczynającej się kadencji złożyli także m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Izraela Benjamin Netanjahu, premier Hiszpanii Pedro Sánchez, premier Szkocji Nicola Sturgeon czy premier Japonii Yoshihide Suga, a także byli prezydenci USA Barack Obama, George W. Bush i Bill Clinton i jego żona, była kandydatka Demokratów na prezydenta Hillary Clinton.

