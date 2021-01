Lech Wałęsa startuje z nowym kanałem. Zamierza „pokazywać prawdę, a nie te kłamstwa Kurskiego”

W rozmowie z serwisem, Lech Wałęsa tłumaczy powody, dla których zdecydował się na taki ruch. Jego celem jest przedstawienie młodszemu pokoleniu wydarzeń politycznych, jakie rozgrywały się od lat 70. ubiegłego wieku, czyli czasów przypadających na działalność byłej głowy państwa w szeregach „Solidarności”.

– Sprawdzam sobie teraz różne miejsca, rozmaite filmy z różnych spotkań i jestem sam zadziwiony, że ja tego nie widziałem. W związku z tym jeśli ja nie widziałem, to inni jeszcze bardziej nie widzieli. Chcę im to pokazać – wyjaśnia. – Widziałem, co tam niektórzy wyprawiają w internecie, jakie bzdury i kłamstwa piszą. 99 procent tematów jest kłamliwie przedstawionych, dlatego chcę pokazać, jak było – dodaje.

Lech Wałęsa: Zamierzam pokazać prawdę, a nie te kłamstwa Kurskiego

– Puszczę trochę informacji, zainteresuję młodzież, jak wyglądała prawda, a nie te kłamstwa Kurskiego. Tam jest dużo kłamstwa – dodaje były prezydent w rozmowie z serwisem.

Mówiąc o „kłamstwach Kurskiego”, Wałęsa odnosi się do materiałów, jakie na jego temat pojawiają się w TVP, której prezesem jest Jacek Kurski. Przypomnijmy, że TVP wielokrotnie przypisywała Wałęsie współpracę z SB w latach 70. ubiegłego wieku.

