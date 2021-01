Życzenia na Dzień Babci i Dzień Dziadka od pary prezydenckiej. „Za nami bardzo trudny rok”

– Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka składamy Państwu nasze najlepsze życzenia. Dziękujemy za to, że są Państwo wśród nas, że wspierają swoich najbliższych, że dzielą się swoją mądrością i życiowym doświadczeniem – powiedział Andrzej Duda na nagraniu, które zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Pierwsza dama zwróciła uwagę na to, że „świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno: miłość babci i dziadka”.

Nic nie jest w stanie zastąpić ciepła i serdeczności, jaką dziadkowie potrafią okazywać swoim wnukom. Są państwo dla nich najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze mają państwo czas, by ich wysłuchać, a gdy trzeba, służyć pomocą i radą – kontynuowała Agata Kornhauser-Duda.

Prezydent Andrzej Duda w dalszej części nagrania podkreślił, jak ważną rolę odgrywają babcie i dziadkowie w życiu rodzinnym. – To wokół państwa gromadzą się rodziny z okazji świąt i uroczystości. To państwo przechowują rodzinne pamiątki i wspomnienia. To dzięki państwu młodzi ludzie mogą odkrywać swoje korzenie – stwierdził.

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Życzenia od pary prezydenckiej

Prezydent zwrócił również uwagę na to, jak koronawirus wpłynął na codzienne życie. – Za nami bardzo trudny rok. Koronawirus zmienił nasze życie i ograniczył nasze wzajemne kontakty, ale wyzwolił też olbrzymie pokłady ludzkiej życzliwości. Przekonaliśmy się, jak bardzo jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, i doceniliśmy jeszcze bardziej, jak wielkim skarbem są babcie i dziadkowie – stwierdził Andrzej Duda.

– W tym trudnym czasie życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia. Niech zawsze otacza Państwa miłość i troska najbliższych – zwróciła się do obchodzących dziś i jutro święto Agata Kornhauser-Duda. – Proszę przyjąć nasze najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności. Niech wszystkie dni w roku będą dla państwa radosne i pełne rodzinnego ciepła, a dobro, którym dzielą się państwo na co dzień z innymi, niech zawsze do państwa powraca – dodał Andrzej Duda.

twitterCzytaj też:

Trump napisał do Bidena list. Pawłowicz komentuje sfabrykowany dokument