Bernie Sanders zapewnił nam najlepsze memy w tym roku. Gdzie on nie był! Sami zobaczcie!

Założył wełniane rękawice, casualową kurtkę i buty, usiadł na przenośnym krzesełku i uczestniczył w zaprzysiężeniu prezydenta. Tyle wystarczyło Berniemu Sandersowi, by podbić internet. Gdy do tego rozniosła się historia nietypowych rękawiczek senatora z Vermontu, pisały o nim media na całym świecie. W tym czasie nie próżnowali także internauci, którzy dostarczyli niezliczonych przeróbek zdjęcia zmarzniętego Berniego w „łapkach” . Jest nurt filmowy, jest malarski i jest historyczny – w tych memach każdy znajdzie coś dla siebie.

Co Bernie Sanders sądzi o nagłej popularności, która na niego spadła? – Siedziałem tam po prostu, usiłując nie zmarznąć, starałem się skupić uwagę na tym, co się dzieje – tłumaczył polityk w programie Late Night With Seth Meyers. Przyznał też ze śmiechem, że widział memy, których stał się bohaterem.

Skąd senator wziął rękawice?

Warto na koniec nadmienić, że rękawiczki, które założył Sanders, mają ciekawą historię. Jak wyjaśniła dziennikarka Buzzfeeda Ruby Cramer, senator otrzymał je ponad dwa lata temu od nauczycielki Jen Ellis. Kobieta zajmuje się produkcją rękawic z wełny pochodzącej ze starych swetrów i włókien z butelek z recyklingu. Z relacji Cramer wynika, że Ellis była zaskoczona, gdy Sanders nagle zaczął nosić jej dzieło podczas kampanii. Po tym, jak obrazki Berniego obiegły cały internet, jej zaskoczenie musiało tylko wzrosnąć.

