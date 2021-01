Gowin o wyborze nowego RPO: Jeśli Senat odrzuci Wawrzyka, rozważymy kandydaturę Rokity

W czwartkowym głosowaniu na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich posłowie rozpatrywali trzy kandydatury na to stanowisko: wspieranego przez PiS posła tej partii Piotra Wawrzyka, wspieraną przez KO i Lewicę Zuzannę Rudzińską Bluszcz i wspieranego przez PSL i Konfederację Roberta Gwiazdowskiego. Głosami członków klubu PiS to Wawrzyk został wybrany przez Sejm na nowego RPO. Teraz jego kandydaturę musi zaakceptować Senat, ale prawdopodobnie do tego nie dojdzie.

Gowin: Z szacunku dla poglądów Gwiazdowskiego nie głosowaliśmy przeciw niemu

W głosowaniu na RPO posłowie Porozumienia nie tylko zagłosowali za Wawrzykiem, ale wstrzymali się przy głosowaniu nad Robertem Gwiazdowskim. Poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk zagłosował nawet za tą kandydaturą. O to, dlaczego do tego doszło był pytany szef partii Jarosław Gowin w programie Wirtualnej Polski „Tłit”.

– Bardzo cenimy poglądy gospodarcze prof. Gwiazdowskiego. Mamy zbliżone podejście do gospodarki. Cenimy niskie podatki, prywatną własność, ograniczenie biurokracji. Z szacunku dla poglądów prof. Gwiazdowskiego nie głosowaliśmy przeciw jego kandydaturze – tłumaczył Gowin. – To nie był kandydat PiS-u, ale kandydatem całej Zjednoczonej Prawicy był minister Piotr Wawrzyk i jego poparliśmy jednogłośnie – dodał szef Porozumienia.

„Kandydatura Jana Rokity będzie rozważana”

Gowin odniósł się też do zdjęcia, na którym Piotr Wawrzyk ściska dłoń Jarosława Kaczyńskiego, po wygranym głosowaniu w Sejmie. – To nie oznacza ani zależności, ani niezależności. Tę niezależność każdy Rzecznik Praw Obywatelskich buduje swoim działaniem – ocenił.

W tym kontekście wicepremier był też pytany, czy lepszym kandydaturą na Rzecznika Praw Obywatelskich nie byłaby proponowana do rozważenia przez Prezydenta kandydatura Jana Marii Rokity.

– Jeżeli kandydatura prof. Wawrzyka zostanie odrzucona przez Senat, wrócimy w Zjednoczonej Prawicy do rozmów, kto powinien być naszym następnym kandydatem. Kandydatura Jana Rokity na pewno będzie rozważana – zapowiedział szef Porozumienia.

Czytaj też:

Piotr Wawrzyk – kim jest kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich?