Bronisław Komorowski o powrocie Donalda Tuska. „Trochę byłoby go szkoda na ten kociołek krajowy”

Bronisław Komorowski na antenie RMF FM został zapytany o możliwy powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. – To będzie zapewne zależało od tego, czy będzie miał dalszą możliwość kariery w instytucjach europejskich, czy też nie. Można służyć Polsce, będąc w polityce krajowej, w polityce europejskiej – analizował były prezydent.

W dalszej części porannej rozmowy Krzysztofa Ziemca Bronisław Komorowski zwrócił uwagę na pozycję, którą wypracował sobie Donald Tusk.