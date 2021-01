Ostre spięcie na antenie TVP Info. Żukowska do Tarczyńskiego: Zamiast robić z siebie pajaca…

Michał Rachoń zapytał Annę Marię Żukowską, jakie jest stanowisko jej środowiska politycznego w sprawie eutanazji, zostawiając na boku spór dotyczący interpretacji w sprawie Polaka z Plymouth. – Czy eutanazja powinna być w systemie prawnym Polski dozwolona w jakichś okolicznościach? – zapytał dziennikarz TVP Info.

– Stanowisko Lewicy nie jest w tej sprawie jasne, nie podejmowaliśmy nigdy takiego stanowiska – rozpoczęła swoją wypowiedź Anna Maria Żukowska. – Niejasne, niejaśni są – wtrącił Dominik Tarczyński. – Mogę skończyć? Zamiast robić z siebie pajaca, panie pośle, to może by pan wysłuchał do jasnej, ciasnej, naprawdę – odparła posłanka Lewicy. – Pajacują ci, którzy mówią, że mają niejasne stanowisko, właściwie nie wiedzą, czego chcą. To jest pajacowanie, to jest oszukiwanie Polaków – kontynuował europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

Bardzo proszę, aby kategorycznie odróżniać temat eutanazji od zaprzestania intensywnej terapii. To są dwie różne kwestie, naprawdę – skomentowała w dalszej części Anna Maria Żukowska.

Robert Kropiwnicki: Wtedy będzie dramat

Do tematu eutanazji odniósł się również Robert Kropiwnicki. – Nie ma w polskim systemie procedur eutanazji i uważam, że nie ma takiej potrzeby, żeby dzisiaj je wprowadzać. Dzisiaj jest dobrze opisana procedura stwierdzenia śmierci, którą w momencie, kiedy jest śmierć mózgowa, kiedy już nie ma szans na uratowanie człowieka, wtedy lekarze podejmują decyzję i to myślę jest dobra praktyka stosowana w polskich przepisach – stwierdził poseł PO.

Jeżeli wypowiedzą się medycy, etycy, że trzeba je zmienić, to wtedy dopiero powinni wkroczyć politycy. Najgorzej jeżeli to politycy i pan Tarczyński będzie określał, kto jest żywy, a kto nie, bo wtedy będzie dramat – kontynuował wypowiedź Robert Kropiwnicki.

Spięcie na antenie TVP Info. „Bzdury pan gada”, „Proszę nie kłamać”

Dominik Tarczyński w dalszej części programu, odnosząc się do wypowiedzi swoich poprzedników, stwierdził, że „Polacy chcą usłyszeć, kim jesteście”. – Ani Lewica, ani Platforma nie chce powiedzieć, co myśli. To właśnie widzą dzisiaj Polacy. Nie jesteście w stanie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie dotyczące tego, jak postrzegacie człowieka i jego życie. Ja nie potrzebuję ekspertów, bo mam sumienie, do tego, żeby ktoś mi powiedział, czy człowiek żyje, czy nie, ponieważ słyszałem telefony i rozmawiałem z rodziną człowieka, o którym rozmawiamy – przekazał polityk PiS.

– To, że ukrywacie swoje cele, to, że ukrywacie, co myślicie nie jest nowością. Boicie się powiedzieć, bo dobrze wiecie, że większość Polaków jest przeciwko eutanazji – stwierdził Dominik Tarczyński. W czasie wypowiedzi polityka PiS, Anna Maria Żukowska wtrąciła: „bzdury pan gada”, a Robert Kropiewnicki dodał: „proszę nie kłamać”.

