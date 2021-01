Bronisław Komorowski o słowach Andrzeja Dudy: Niegodne głowy państwa demokratycznego

Andrzej Duda w piątek był gościem programu „Sprawdzam”, gdzie został zapytany m.in. o działania policji podczas manifestacji organizowanych przez Strajk Kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Zdaniem prezydenta polska policja zachowuje się w profesjonalny sposób.

– Policja jest po to, żeby utrzymać porządek. Jeżeli nie ma poszkodowanych, to znaczy, że działa wzorowo. Policja musi czasami działać w sposób stanowczy – powiedział prezydent. – Proszę zauważyć, że u nas nie ma przypadków, że ktokolwiek zginął – podkreślił Andrzej Duda i dodał, że reakcje policji francuskiej czy amerykańskiej są zazwyczaj bardzo stanowcze.

Komorowski o słowach Dudy: Niegodne głowy państwa demokratycznego

Do słów Andrzeja Dudy odniósł się Bronisław Komorowski w niedzielnym wydaniu programu „Fakty po faktach”. – Prezydent jest od tego, aby jednak stawiać wyższe wymagania policji niż tylko to, że nikogo nie zabije w czasie demonstracji. To też uważam za absolutną nie tylko niezręczność, ale za wypowiedź, która zdradza sposób myślenia i poglądy głowy państwa. Powiem wprost: to są poglądy i to są słowa niegodne głowy państwa demokratycznego – ocenił były prezydent na antenie TVN24.

