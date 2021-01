Suski złożył życzenia na 20-lecie PO. Rachoń: Nie wiem, czy ktoś chciałby coś takiego usłyszeć

Poseł PiS Marek Suski w programie „#Jedziemy” na antenie TVP Info był pytany o wspomnienia w związku z 20. rocznicą powstania Platformy Obywatelskiej. – Była nadzieja, ze powstają dwie partie, które mają na celu wprowadzenie w Polsce jakiegoś ładu, porządku –przyznał.

Suski mówił również o powstaniu PiS-u, który jego zdaniem miał wyrażać chęć zmiany Polski na lepsze, w której „Polska była dla ludzi uczciwych, pracowitych, a nie dla różnych cwaniaków, krętaczy, służb specjalnych”. W tym kontekście wrócił do powstania PO. –Wydawało się, że powstaje ugrupowanie wywodzące się z Unii Wolności, które będzie miało podobne ideały –stwierdził Suski. – PO na początku często powielała po nas różne pomysły, trochę je podkradając. PO-PiS był czymś, co było nadzieją dla Polski, dla Polaków – dodał. Jednak poseł PiS zaznaczył, że „już na samym początku nie było dobrze”.

Suski: Najlepszym życzeniem dla Polaków byłoby to, żeby PO przestała istnieć

Prowadzący rozmowę Michał Rachoń zapytał też Suskiego o życzenia dla PO z okazji jubileuszu.

– Mógłbym życzyć na dwóch poziomach. Na jednym, żeby zaczęli starać się służyć Polsce. Ale sądząc po tych 20 latach, to najlepszym życzeniem dla Polaków byłoby to, żeby PO przestała istnieć –stwierdził poseł PiS.

– To takie życzenia, takie niezbyt… Nie wiem, czy ktoś chciałby usłyszeć w dniu swoich 20 urodzin, żeby przestał istnieć –skomentował Rachoń.

„Hołownia zmierza w koleinę PO”

Suski był również pytany o odejścia lokalnych działaczy z Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni, do jakich doszło po przyjściu Joanny Muchy do tego ugrupowania.

– Obserwując od czasu do czasu wypowiedzi Szymona Hołowni, zauważam, że tam jest pewne naśladownictwo PO. Zachęcanie z jednej strony różnych ludzi do przyłączania się, ale tak naprawdę jak ktoś ma inne zdanie, to nie tylko niekoniecznie ktoś może liczyć na to, ze będzie wysłuchany, ale będzie pomijany. Trochę w koleinę PO Szymon Hołownia zmierza. Nic dobrego to nie wróży –ocenił. – Kolejna partia, która nie ma programu. Jedynym programem jest odsunięcie od władzy PiS i sprawowanie tej władzy. Pytanie w czyim interesie? –dodał.

Rachoń zauważył, że programem Hołowni ma być deklarowana „walka z partyjniactwem”. –Palikot tez krytykował partie, kiedyś nawet AWS mówił, że „nie chcemy być partią”, ale większość działaczy przeszła do PO, cześć do PiS-u. W demokratycznym państwie tak czy siak zmierza się do bycia partią nawet jeśli nie chce tak się tego nazwać –stwierdził poseł PiS. –Jeśli ktoś mówi, że będzie stowarzyszeniem, to albo będzie później występował w mediach z płaczem o 10 złotych składki, albo przyjdą jacyś lobbyści, którzy powiedzą „słuchaj załatw nam jakąś ustawę, a my ci załatwimy pieniądze”. To jest bardzo niebezpieczne. To, że partie biorą pieniądze jest bardzo niepopularne, ale to jest jedyny sposób, żeby ustrzec się od takich nieprawidłowości –dodał.

