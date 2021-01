Tezy Szymona Hołowni zdziwiły Monikę Olejnik. „PiS nie pozwoli nam założyć koła”. Lider Polski 2050 się pomylił

Szymon Hołownia w „Kropce nad i” w TVN24 podkreślił, że już wcześniej zapowiedział, że ruch Polska 2050 chce mieć reprezentację w parlamencie. – Chcemy mieć koło poselskie i koło w Senacie – mówił. Po czym lider Polski 2050 stwierdził:

– Przypuszczam, że PiS nie pozwoli nam założyć koła parlamentarnego, chociaż możliwość założenia wprost wynika z ustawy...

Wtedy przerwała mu Monika Olejnik, która dodała, że jeśli Hołownia zbierze odpowiednią liczbę parlamentarzystów, to owszem, będzie mógł założyć koło.

Hołownia: PiS uznaje tylko koła sejmowe i senackie

– Nie, to nie jest takie proste, na razie mamy dwie posłanki i jednego senatora i to zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora pozwala na założenie koła parlamentarnego. Natomiast PiS, ustami marszałka Terleckiego, stwierdził, że no jednak trzeba mieć trzech posłów lub trzech senatorów, bo oni uznają tylko koła sejmowe i senackie – dowodził lider Polski 2050.

Olejnik dopytywała, czy w takim razie Hołownia będzie czekał na moment, w którym rzeczywiście do jego ruchu dołączą kolejni parlamentarzyści. – Czekamy na trójkę posłów, żeby nie było żadnych wątpliwości, żeby nie trudzić i tak bardzo strudzonej głowy marszałka Terleckiego – skwitował Hołownia.

Szymon Hołownia nie ma racji w sprawie kół parlamentarnych

Szymon Hołownia jednak niepotrzebnie się wyzłośliwiał, ponieważ akurat w kwestii koła wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki czy PiS mają rację. Owszem, lider Polski 2050 powołał się na ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ale jej art. 17 mówi jasno:

Na zasadach określonych w regulaminie Sejmu posłowie mogą tworzyć w Sejmie kluby, koła lub zespoły poselskie. Na zasadach określonych w regulaminie Senatu senatorowie mogą tworzyć w Senacie kluby, koła lub zespoły senackie. Posłowie wraz z senatorami mogą tworzyć wspólne kluby, koła lub zespoły parlamentarne.

Z kolei regulaminy Sejmu i Senatu dosyć jasno stawiają sprawę:

W przypadku Senatu: Koło tworzy co najmniej 3 senatorów;

W przypadku Sejmu: Koło tworzy co najmniej 3 posłów.

Przedstawiciele Hołowni nie mogą więc z dwóch posłanek i jednego senatora utworzyć koła Polski 2050. Dla przykładu, w Sejmie III kadencji i Senacie IV kadencji (lata 1997-2001), owszem, istniało np. koło parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski, ale składało się z trzech posłów i czterech senatorów (stan na koniec kadencji, spełniono obydwa wymogi). Inaczej było w przypadku koła parlamentarnego Alternatywa – składało się z 4 posłów i jednego senatora (stan na koniec kadencji, spełniono wymóg trzech posłów, a koło stało się parlamentarnym, ponieważ współpracowało z jednym senatorem).