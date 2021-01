Bielan: Trzaskowski nie powinien zajmować się wielką polityką. Nie za to płacą mu warszawiacy

Rafał Trzaskowski udzielił niedawno wywiadu stowarzyszeniu Oxford Union, w którym opowiadał, jak w trakcie kampanii wyborczej był przedstawiany na antenie TVP. Prezydent Warszawy twierdził, że musiał mierzyć się nie tylko z Andrzejem Dudą, ale i propagandą państwowej telewizji, która wiele czasu antenowego poświęciła m.in. sprawie jego wzrostu.

O wywiad Trzaskowskiego i jego działalność jako prezydenta Warszawy w programie „#Jedziemy” na antenie TVP Info był pytany europoseł PiS Adam Bielan.

Bielan: Mamy problem z kilkoma prezydentami dużych miast

– Mamy generalnie problem z kilkoma prezydentami dużych miast, którzy najwyraźniej nie są do końca usatysfakcjonowani olbrzymią władzą, jaką mają. Zarządzają rzeszami ludźmi, spółek, przedsiębiorstw, mają olbrzymie budżety. Na tym powinni się skupić szczególnie w czasie kryzysu, kiedy wszystkie instytucje, również samorządy, przeżywają kryzys, a jednocześnie to najwyraźniej nie do końca zaspokaja ich ambicje – stwierdził Bielan. – To widać wyraźnie w stolicy, gdzie prezydentem jest polityk, który ma znacznie większe ego i który jest niedobrym prezydentem – dodał.

Europoseł PiS uważa, że Rafał Trzaskowski nie może pogodzić się z tym, że przegrał wybory prezydenckie w kraju i musiał „ zajmować się kolejnymi awariami, a tych jest w Warszawie bardzo dużo ”. W ciągu ostatnich dni w Warszawie kilkukrotnie dochodziło do awarii sieci ciepłowniczej.

„Nie powinien zajmować się wielką polityką”

– W nocy była kolejna awaria ciepłownicza. Wiele domów, tak naprawdę całe dzielnice, były odcięte od ciepła, co szczególnie przy takim mrozie jest oczywiście bardzo dotkliwe. Tym powinien zajmować się Rafał Trzaskowski, powinien być jak najlepszym gospodarzem stolicy – stwierdził Bielan.

Europoseł PiS uważa, że w celu dobrego gospodarowania stolicą, Trzaskowski powinien współpracować z różnymi instytucjami, a przede wszystkim z rządem. – Powinien zabiegać o to, żeby Warszawa uzyskała jak najwięcej środków europejskich np. razem z rządem. To nie będzie łatwe, biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne Warszawy – stwierdził Bielan – Nie powinien zajmować się wielką polityką, bo nie po to warszawiacy go wybrali i nie za to mu płacą – przekonywał.

