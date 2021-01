Albicla ma nowego użytkownika. To Andrzej Duda 31. Kolejna wpadka Sakiewicza

Albicla.com to polska odpowiedź na Facebooka, która powstała 20 stycznia. Powodem stworzenia „prawicowego portalu społecznościowego” było zablokowanie konta byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Przypomnijmy, że po styczniowych zajściach na Kapitolu, Facebook i Twitter zdecydowały się usunąć konto Trumpa stwierdzając, że przyczynia się on do eskalacji aktów przemocy w kraju.

Portal nie ma jednak łatwych początków. Na wstępie zarzucono mu, że choć stoi w kontrze do Facebooka, przekopiował jeden do jednego jego regulamin. Później było już tylko gorzej. Użytkownicy masowo tworzyli fałszywe konta, a samo funkcjonowanie serwisu i liczne problemy techniczne nie mają końca.

Andrzej Duda 31 na Albicli

Swoje konto na Albicli ma jednak coraz więcej osób z prawej strony sceny politycznej, m.in. Antoni Macierewicz, czy Piotr Gliński. Dołączył do nich także Andrzej Duda 31... Tak, to ten Andrzej Duda – prezydent naszego kraju.

Dlaczego 31? Tomasz Sakiewicz co prawda tego nie wyjaśnił, ale szybko zaznaczył, że przy koncie prezydenta „nie będzie żadnych numerków”. „Oczywiście będzie miał bez numerów czyli Andtzej Duda” – napisał, i tak myląc się w imieniu prezydenta.

Wpis, w którym Andrzej Duda figuruje jako Andrzej Duda 31 został już usunięty przez Sakiewicza, a na Albicli pojawiła się poprawiona wersja. W internecie jednak nic nie ginie, o czym Sakiewicz, mimo firmowania wielkiego internetowego przedsięwzięcia, zdaje się chyba zapominać.

