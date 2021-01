Onet nieoficjalnie: Jacek Kurski może stracić władzę w TVP

Onet informuje, że w ostatnich tygodniach sytuacja Kurskiego jest coraz trudniejsza. Portal przytacza, powołując się na ustalenia „Newsweeka” i „Polityki Insight”, tajne ustalenia, które miały się toczyć wokół ostatniego weta prezydenta. Przypomnijmy, że prezydent zawetował ustawę o działach administracji państwowej. Jak wynika z ustaleń redakcji, przy tej sprawie istnieje jeszcze protokół rozbieżności, który nie ma nic wspólnego z samą ustawą, a dotyczy... Kurskiego. Zgodnie z informacjami, prezydent miał zażądać pozbycia się Kurskiego, grożąc kolejnymi wetami, jeśli sprawa ta nie zostanie załatwiona po jego myśli.

Duda, jak podaje Onet, wciąż ma żal za nieudaną akcję odwołania Kurskiego, którą początkowo udało mu się wynegocjować, a następnie musiał przełknąć porażkę, gdyż Kurski nagle powrócił na stanowisko.

Niechętny Kurskiemu jest także premier

Niechętny wobec Kurskiego jest również premier Morawiecki. Premier ma mieć z kolei pretensje do Kurskiego, że ten realizuje strategię bliską Zbigniewowi Ziobrze, z którym to premier także nie żyje w zgodzie. Onet zaznacza jednak, że mimo wielu wrogów, jakich prezes TVP ma wśród polityków partii rządzącej, wciąż nie znaleziono osoby, która byłaby w stanie zastąpić Kurskiego. Z informacji Onetu wynika, że to jedyny powód, dla którego Kurski wciąż jest prezesem TVP.

Sam Kurski, czytamy, nie czuje się jednak zbyt pewnie. Udało mu się jednak – analizuje Onet – skutecznie przekonać prezesa PiS, że to dzięki TVP zarządzanej po jego myśli, partia wygrała kolejne z rzędu wybory.

