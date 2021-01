Kellyanne Conway oskarżana o zamieszczenie na Twitterze rozbieranego zdjęcia własnej córki

Kellyanne Conway to amerykańska prawniczka i polityk, która od początku 2017 roku do kwietnia 2020 roku doradzała prezydentowi Trumpowi w Białym Domu. Jej specjalizacją był kontakt z mediami, choć to właśnie dziennikarze często zarzucali jej powoływanie się na nieprawdziwe informacje. Ze współpracy z prezydentem Conway zrezygnowała, tłumacząc się koniecznością skupienia na rodzinie. Chwilę wcześniej jej córka Claudia ogłosiła, że stara się uniezależnić od rodziców, których oskarżała o znęcanie.

Kellyanne Conway opublikowała zdjęcie córki topless

To właśnie córka Kellyanne znalazła się w centrum skandalu. W sieci pojawiły się screeny, dokumentujące zamieszczenie na profilu Conway nagiego zdjęcia nastolatki. Na profilu @KellyannePolls miała pojawić się fotografia topless 16-letniej zaledwie Claudii. W poniedziałek 25 stycznia dziewczyna zamieściła na TikToku nagranie, w którym potwierdziła autentyczność zdjęcia. Jej nagranie zostało usunięte, ale użytkownicy Twittera zdążyli wykonać kopie.

Claudia Conway groziła matce: Skończysz za kratami

Na nagraniu wyraźnie poruszona Claudia Conway spekulowała na temat tego, że jej matka mogła przypadkowo opublikować jej zdjęcie. – Zakładam, że moja mama mogła kiedyś zachować to zdjęcie, żeby pewnego dnia użyć go przeciwko mnie, a potem ktoś ją zhakował, albo coś w tym stylu – tłumaczyła. – Dosłownie brak mi słów. Jeśli to widzicie, zgłaszajcie – apelowała do użytkowników Twittera. Na jednym z nagrań Claudia zagroziła matce, że skończy w więzieniu.

Matka i córka robią przerwę od mediów społecznościowych

We wtorek 26 stycznia nad ranem Claudia Conway poprosiła za pośrednictwem TikToka, by już nie zgłaszać sprawy jej matki władzom. Ogłosiła, że razem z Kellyanne zrobią sobie przerwę od mediów społecznościowych i będą pracować nad swoją relacją. Zwracała uwagę, że groźby kierowane pod adresem jej rodziny wystawiają na niebezpieczeństwo także ją samą. – Wiem, że moja mama nigdy, przenigdy nie opublikowałaby niczego, by umyślnie mi zaszkodzić i wierzę, że została zhakowana – podkreślała.

Czytaj też:

Bratanica Trumpa wydała książkę, która może wpłynąć na kampanię wyborczą. Biały Dom odpowiada