Śmierć Polaka w Plymouth. Czarnek: Część opozycji i brytyjscy sędziowie należą do cywilizacji śmierci

Przypomnijmy, że pan Sławomir, który od kilku miesięcy przebywał w stanie wegetatywnym w szpitalu w Plymouth, został odłączony od aparatury podtrzymującej życie i zmarł, o czym dowiedzieliśmy się w środę 26 stycznia. Polski rząd do samego końca walczył o przetransportowanie mężczyzny do kraju, nadając nawet pacjentowi z Plymouth status dyplomaty, ostatecznie jednak do tego nie doszło.

Działania polskiego rządu były krytykowane przez wielu polityków opozycji, którzy zarzucali instrumentalne wykorzystanie sprawy Polaka. Przewodniczący KO stwierdził, że „jest to naprawdę obrzydliwe, jeżeli ktoś próbuje robić politykę w takiej sytuacji”. Głos zabrał również mecenas Roman Giertych, który zamieścił kontrowersyjny wpis na Twitterze.

„Jak dobrze, że PiS nie rządził w kwietniu 2005. Wyobrażacie sobie Państwo to wzmożenie, które nastąpiłoby na wieść, że papież-Polak powiedział: »Pozwólcie mi odejść« i odmówił dalszej, uporczywej terapii? Toż by biednego papę ubezwłasnowolnili, porwali i przywieźli, aby »leczyć«” – napisał Giertych.

Czarnek: Ratowanie życia jest obowiązkiem każdego, kto żyje w „cywilizacji życia”

O komentarze opozycji w tej sprawie na antenie radiowej Jedynki został zapytany minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. – Przez litość nie będę nawet wymieniał nazwisk tych osób, które z opozycji, z takim wysokim mecenasem również, pisali takie twitty i takie wypowiedzi są ich autorstwa, że po prostu wstyd to powtarzać – mówił Czarnek mając prawdopodobnie na myśli m.in. Giertycha, który jest znany z wysokiego wzrostu.

– Ratowanie życia jest obowiązkiem każdego, kto żyje w „cywilizacji życia”. Jeśli ktoś żyje w „cywilizacji śmierci” to tego życia nie ratuje. Widać, że ci państwo, o których wspomniał pan redaktor należą bardziej do „cywilizacji śmierci” niż do „cywilizacji życia” – dodał minister.

Prowadzący dopytał, czy zdaniem Czarnka także brytyjscy sędziowie należą do „cywilizacji śmierci”

– Bezwzględnie tak. Ci sędziowie, którzy podejmowali decyzje o tym, żeby uśmiercić Polaka bezwzględnie tak – ocenił Czarnek.

