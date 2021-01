Po publikacji uzasadnienia zawrzało. Czarzasty: Zabrakło szczepionek. To damy wam awanturę

Przypomnijmy, że w środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do październikowego wyroku TK w sprawie aborcji embriopatologicznej.Oznacza to, że przerywanie ciąży w sytuacji ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu nie będzie już możliwe. Na ulicę Warszawy ponownie wyszły tłumy protestujących. Zdaniem polityków opozycji, środowa publikacja uzasadnienia wyroku TK w sprawie aborcji to sposób, by przykryć nieudane działania rządu w walce z pandemią.

„Zabrakło szczepionek. To damy wam awanturę o aborcję żebyście zapomnieli, że przez złe decyzje rządu i brak szczepień ludzie będą umierać. NIKT NIE ZAPOMNI. ANI O JEDNYM ANI O DRUGIM. Za wszystko Was rozliczymy” – pisze na Twitterze Włodzimierz Czarzasty.

„Rozpalając wojnę o aborcję Kaczyński chce cynicznie przykryć szwindle ze szczepieniami, klęskę walki z pandemią, zapaść firm. Myli się. Te kryzysy się spotęgują. Jego partackiej i zdemoralizowanej władzy już nic nie ocali” – czytamy we wpisie senatora KO Marcina Bosackiego.

Trzaskowski: Rząd skapitulował

W podobnym tonie wypowiedział się także na antenie TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Rząd skapitulował. Wyprowadził ludzi na ulicę, bo nie radzi sobie z epidemią. Rząd komunikuje, że składa broń i chce wcześniejszych wyborów, tak to rozumiem – stwierdził.

– Na pstryknięcie palców Kaczyńskiego wyjmuje się to uzasadnienie z szuflady, bo trzeba przykryć sytuację pandemiczną. Rządzący wprowadzają chaos, burzą spokój społeczny. To moralny upadek tego rządu – dodał.

Wtórują mu także pozostali politycy Koalicji Obywatelskiej. „W środku pandemii Kaczyński cynicznie uderza w kobiety, tchórzliwie chowając się za pseudowyrokiem TK. Podpalając Polskę, chce zatrzeć ślady klęski rządu w walce z covid, porażki programu szczepień i dramatu przedsiębiorców. Ale tym razem przed odpowiedzialnością nie ucieknie” – pisze na Twitterze lider PO Borys Budka.

„Za piekło kobiet i podpalanie Polski jest odpowiedzialny Kaczyński. To on ponosi winę za wszystko co się będzie działo!! Dziś postanowił barbarzyństwem wobec kobiet przykryć nieudolność PiS wobec epidemii” – dodaje Kamila Gasiuk-Pihowicz.

