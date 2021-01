Wpadka prowadzącego w TVP podczas wywiadu z ministrem. „Adam Niedzielski, tak dla formalności”

Drobna, ale jednak wpadka w „Gościu Wiadomości”. Prowadzący Michał Adamczyk pomylił imię ministra zdrowia, a ponieważ tak szybko przeszedł z powitania do pytań, Adam Niedzielski musiał chwilę poczekać, by go poprawić.

Jak zawsze, po flagowym programie informacyjnym TVP, czyli „Wiadomościach”, widzowie telewizji publicznej mogli obejrzeć wieczorny wywiad „Gość Wiadomości”. W środę w studio – oczywiście zdalnie – gościem był minister zdrowia Adam Niedzielski. Prowadzący rozmowę Michał Adamczyk szybko przeszedł do konkretów w programie, ponieważ szybko zapowiedział Niedzielskiego, nie dając gościowi nawet chwili na przywitanie się z widzami (co zwykle robią dziennikarze). – A moim gościem jest dzisiaj minister zdrowia, doktor Andrzej Niedzielski, dobry wieczór panie ministrze. Panie ministrze, ponad 900 tys. wykonanych szczepień w Polsce, to tempo szczepień w Polsce wzrosło, ale czy zostanie utrzymane? – powiedział bez żadnej przerwy Adamczyk. Minister zdrowia do dziennikarza TVP: Adam Niedzielski, tak dla formalności Możliwe, że to szybkość zgubiła prowadzącego – pomylił się, nazywając ministra zdrowia „Andrzejem”. Szef resortu zdrowia zaczął od przywitania się z prowadzącym i sprostował: – Dzień dobry panie redaktorze, Adam Niedzielski, tak dla formalności. Adamczyk przeprosił za pomyłkę, a minister przeszedł do kwestii szczepień, podkreślając, że udaje się utrzymać dotychczasowe tempo szczepień. Przypomniał też o wtorkowym rekordzie, gdy zaszczepiono ponad 120 tys. osób.