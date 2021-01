Awantura Ozdoby i Śmiszka w „Kropce nad i”. „To są barbarzyńcy”

W środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z października 2020 roku. Ponad trzy miesiące temu TK uznał, że tzw. aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją. Centrum Informacyjne Rządu w mediach społecznościowych poinformowało, że wyrok zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw jeszcze dziś.

Ozdoba do Olejnik: Jestem zdumiony pani gościem

Monika Olejnik na początku programu w kontekście decyzji TK zapytała Jacka Ozdobę, czy zmusiłby swoją żonę do „heroizmu” i „noszenia w sobie dziecka z bezmózgowiem”. Sekretarz stanu w resorcie do spraw klimatu nie odpowiedział na pytanie, a odniósł się do rozmowy, którą dziennikarka odbyła kilka minut wcześniej z Martą Lempart.

– Zacznę od tego, że jestem zdumiony pani gościem, który przed chwilą był u pani w programie – rozpoczął Jacek Ozdoba. – Jestem politykiem i chciałbym, żeby debata publiczna była na wysokim poziomie. Tymczasem pani zaprasza osobę, która wyraża się w ten sposób: „czy znajdzie się jeden odważny, który ma broń”, „wypier*****” – wymienił polityk i zapytał Monikę Olejnik, czy chce legitymizować działania Marty Lempart. Dziennikarka ponowiła wcześniej zadane pytanie. Polityk nie zdążył zabrać jednak głosu, a Olejnik poprosiła o komentarz drugiego gościa.

Śmiszek o uzasadnieniu do wyroku TK ws. aborcji: Nic nie trzyma się logiki

Krzysztof Śmiszek podziękował Marcie Lempart i tysiącom młodych kobiet, które „pokazują, jak walczyć o prawa obywatelskie”. W dalszej części programu na antenie TVN24 polityk Lewicy komentował uzasadnienie do wyroku TK ws. aborcji, które nazwał „pseudo-uzasadnieniem”. – Nic nie trzyma się logiki i nie trzyma się Konstytucji. Nie dziwię się, że nawet kilku pis-owskich sędziów TK złożyło zdania odrębne, zarzucając temu wyrokowi i temu uzasadnieniu brak logiki i sprzeczność z Konstytucją – powiedział polityk.

To, co dzisiaj mamy na ulicy, to jest wynik tego, że PiS wcale nie traktuje tego tematu jako tematu zastępczego i nie zgadzam się z tymi tezami, że dzisiaj PiS wrzuciło ten temat, bo nie radzi sobie z pandemią. Nie, to jest realizacja, krok po kroku, polityki prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, ograniczania praw obywatelskich i ograniczania praw kobiet. Oni tacy są. To są barbarzyńcy, którzy nadają więcej praw płodowi, niż praw żyjącym kobietom – stwierdził.

Ozdoba kontruje Śmiszka. Mówi o „barbarzyńskim” projekcie

Barbarzyński to, przepraszam bardzo, jest pana projekt aborcyjny, który pan flagował – odpowiedział Ozdoba.

W dalszej części programu „Kropka nad i” Olejnik po raz kolejny zapytała, czy polityk Solidarnej Polski wymagałby od swojej żony „heroizmu”. – Pani Redaktor, prosiłbym, żeby pani też utrzymywała pewien poziom – rozpoczął Jacek Ozdoba. – Proszę recenzować swoje koleżanki, swoich kolegów z PiS. Proszę nie recenzować mojego programu, bo nie po to tutaj pana zaprosiłam – stwierdziła dziennikarka. – Recenzuję, jeśli są skandaliczne wypowiedzi – odpowiedział Ozdoba.

Ozdoba do Olejnik: Jeżeli pani chce być Bogiem...

W dalszej części programu polityk Solidarnej Polski zwrócił się bezpośrednio do Moniki Olejnik. – Jeżeli pani chce być Bogiem, jeżeli chce pani tak jak pan Śmiszek, że na zawołanie ma być aborcja, to ja się z tym nie zgadzam – podkreślił Jacek Ozdoba. – Proszę mi nie imputować tego, co chcę – odpowiedziała dziennikarka.

Krzysztof Śmiszek na antenie TVN24 recenzował działania rządzących. – Uwielbiacie zaglądać ludziom pod kołdry, uwielbiacie zaglądać ludziom za firanki, włazić z butami w życie prywatne. Ja pytam, co będzie następne? Kara więzienia za prezerwatywę, więzienia za antykoncepcję, więzienie za to, że nie chodzi się do kościoła? – pytał Krzysztof Śmiszek. Poseł dodał, że w przyszłym tygodniu Lewica i środowiska kobiece zaprezentują „projekt ustawy kompleksowej”, która będzie dotyczyła m.in. zezwolenia na aborcję do 12 tygodnia ciąży.

