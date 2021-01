Co z ciężarnymi, których dzieci mają ciężkie wady? Pojawił się projekt dotyczący wsparcia

W czwartek 28 stycznia, a więc dzień po przedstawieniu przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia do orzeczenia o niekonstytucyjności aborcji eugenicznej, wspomniano o projekcie dotyczącym ochrony przyszłych matek. Uczynił to wiceszef Solidarnej Polski, Michał Wójcik. Poseł za pośrednictwem Twittera poinformował, że nowe przepisy przekazano najpierw do konsultacji władzom Zjednoczonej Prawicy.

„Jako wiceszef Solidarnej Polski, przekazałem dziś ważny projekt rozwiązań, mających na celu pomoc ze strony państwa kobietom w ciąży, których dzieci mają ciężkie wady. Projekt otrzymał p. Prezes Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin” - napisał Wójcik. Z nieoficjalnych informacji Polskiej Agencji Prasowej dowiadujemy się dodatkowo, że w projekcie uwzględniono m.in. hospicja perinatalne.

Aborcja w Polsce. Co zmienia publikacja wyroku?

Dotychczas aborcja była w Polsce dopuszczalna w trzech przypadkach: gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety; gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego; gdy wystąpiło duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Wyrok TK usuwa tę ostatnią przesłankę, tzw. embriopatologiczną (upośledzenie płodu, nieuleczalna choroba). Oznacza to, że w takich przypadkach przeprowadzenie zabiegu aborcji jest zakazane. Co za tym idzie: lekarz, który przeprowadzi zabieg aborcji ze względu na przesłanki embriopatologiczne, będzie odpowiadał karnie. Grozi za to do trzech lat więzienia.

