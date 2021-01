Macierewicz gratuluje portalowi Albicla. „Trump też takie próby podejmuje, ale wy jesteście pierwsi”

Po wyjątkowo niezgrabnym starcie, portal Albicla powoli zaczyna budować bazę realnych użytkowników. Swoją obecność w tym miejscu zaznaczył już prezydent Andrzej Duda, . Potwierdzono też obecność Piotra Glińskiego, Ryszarda Czarneckiego, Dominika Tarczyńskiego, Sebastiana Kalety i Marcina Horały.

Teraz do dołączania zachęca Antoni Macierewicz. – To, że „Gazeta Polska” stworzyła zupełnie niezależne medium tego typu, to jest wielka rzecz. Ona jest jeszcze na początkach swojego rozwoju, ale kierunek jest właściwy – zapewniał polityk PiS.

Macierewicz: Prezydent Trump też takie próby podejmuje

– Przypomnijmy, że pan prezydent Donald Trump też takie próby podejmuje, ale wy jesteście pierwsi. To jest dobry przykład dla całego świata, który walczy o wolność słowa i który walczy o niepodległość swoich narodów i o możliwość przekazywania prawdziwych, uczciwych informacji całemu społeczeństwu, wolnej wymiany myśli i kierunków działań – mówił były minister obrony.

Nowe portale odpowiedzią na blokowanie Donalda Trumpa

Polskie odpowiedniki Facebooka: Albicla i Wolnisłowianie, to oczywiście odpowiedź na ostatnie wydarzenia w USA. Tamtejsze media społecznościowe z Facebookiem na czele poblokowały konta prezydenta Donalda Trumpa, kiedy mimo sądowych wyroków nadal publicznie podważał legalność zwycięstwa Joe Bidena i mówił o fałszerstwach. W wyniku podsycanego taką narracją szturmu na Kapitol, śmierć poniosło 5 uczestników zamieszek.

