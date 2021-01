Jarosław Kaczyński: Platforma Obywatelska to skrajne lewactwo

Wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński był gościem telewizji wPolsce.pl, w której zabrał głos na temat niektórych aktualnych wydarzeń w naszym kraju i politycznej przyszłości swojej partii. Pretekstem do rozmowy była jednak nagroda Człowieka Wolności 2020 tygodnika „Sieci”, jaka powędrowała do prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Zdaniem Kaczyńskiego, w naszym kraju istnieje tendencja do ograniczania i likwidowania wolności. – Polska pozostaje jednak oazą wolności w Europie i na świecie – zastrzegł, zaznaczając jednak, że przejawami jej odbierania dotknięte są osoby o konserwatywnych poglądach.

– Już nie można mówić o lewicy, a o skrajnym lewactwie, chodzi o Platformę Obywatelską. Te opowieści o braku władzy są nieprawdziwe, Platforma ma w Polsce ma wciąż znaczną część władzy, mówię o samorządach, uczelniach, sądach. Sądy nie chcą stosować ustaw – to też jest problem. Będziemy się temu przeciwstawiać – mówił dalej.

Kaczyński: Nie z naszej winy szczepionki nie napływają do Polski

Jarosław Kaczyński odniósł się także do trwającej na całym świecie pandemii koronawirusa i problemów z dostępem do szczepień. – Nie z naszej winy szczepionki nie napływają do Polski - zastrzegał. – Infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinięta, wystarczająca, by szczepić w odpowiednim tempie. Jest wielka determinacja, żeby wydać dużo pieniędzy, by epidemię opanować – uznał.

Wicepremier zapowiedział także nowe działania prospołeczne i prorozwojowe. Nie ujawnił jednak szczegółów.

Czytaj też:

Kaczyński: Rzadko mnie chwalą, sam się pochwalę. Jestem autorem takich pomysłów, forsuję je