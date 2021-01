Dyskusja o aborcji w „Kropce nad i”. Olejnik przerwała posłowi PiS i zakończyła program

Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, jeden z polityków tej partii, którzy są autorami wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, mówił w „Kropce nad i” w TVN24, że nie spodziewał się protestów po tym, jak TK wydał wyrok 22 października 2020 roku. Podkreślał, że chciał, by TK zbadała sprawę tzw. przesłanki embriopatologicznej. – Sprawa jest ważna, życie człowieka jest sprawą fundamentalną (...). Uważamy, że każdy człowiek ma prawo do życia, to było naszą jedyną motywacją, aby złożyć wniosek do TK – mówił.

Obecna w studio posłanka Lewicy (z Razem) Magdalena Biejat, zarzuciła TK i Wróblewskiemu wyrażenie pogardy wobec kobiet. – Państwo postanowili zapytać, sterowanego przez siebie, TK, co sądzi na ten temat, wiedząc, doskonale zresztą, jaki wyrok zapadnie, więc teraz udawanie, że państwo nic z tym wspólnego nie macie, jest po prostu hipokryzją – mówiła posłanka.

Przedstawicielka Lewicy podkreślała, że wyrok TK to także wyrok na wiele kobiet, które będą musiały rodzić mimo stwierdzenia u płodu wad letalnych. Poseł PiS podnosił natomiast, że wyrok TK sprawi, że np. wiele dzieci będzie mogło się urodzić, mimo stwierdzenia u nich w trakcie badań prenatalnych wystąpienia zespołu Downa.

Pod koniec rozmowy Magdalena Biejat zaczęła dopytywać posła Wróblewskiego: – Czy pan w ogóle wie, co się dzieje na świecie? Poza budynkiem Sejmu i Trybunału Konstytucyjnego? Jak wygląda życie normalnych ludzi? Bo ja mam wrażenie, że absolutnie nie.

Bartłomiej Wróblewski odparł, że „całe życie tak prowadzi”. – Nie należę do osób, które żyją poza społeczeństwem... – próbował kontynuować, a wtedy głos zabrała prowadząca Monika Olejnik.