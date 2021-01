Lewicowa działaczka kpi ze zdjęć Kai Godek z niepełnosprawnym synem. „W***dalaj k***wo!”

W ostatnich dniach, po ujawnieniu uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego i opublikowaniu samego orzeczenia w Dzienniku Ustaw w całej Polsce odbyło się wiele protestów Strajku Kobiet. W czasie jednego z nich odbywającego się w Szczecinie, znana lokalna działaczka lewicowa wulgarnie zaatakowała Kaję Godek.

– Tak więc Pani Godek, ty szmato jedna, co się tak pięknie fotografujesz ze swoim niepełnosprawnym synem, którego pewnie z mężowskiej pensji jesteś w stanie utrzymać. Powiedz, co zrobiłaś dla tysięcy niepełnosprawnych dzieci w Polsce. Nic nie zrobiłaś, więc w***dalaj k***wo!” J***ć Godek! – krzyczała do zgromadzonych Tichy podczas protestu. Hasło „J***ć Godek!” zaczął skandować tłum.

Kaja Godek ma niepełnosprawnego syna z zespołem Downa. Antyaborcyjna aktywistka przyznała w jednym z wywiadów, że w trakcie ciąży była namawiana do aborcji z tego powodu.

Kim jest działaczka atakująca Kaję Godek?

Nagranie z protestu opublikował na swoim Twitterze szczeciński radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki. Jak podaje, osobą, która wypowiada wulgarne słowa jest znana szczecińska działaczka związana ze stowarzyszeniem LGBT Lambda Monika Tichy, znana także jako „Pacyfka”.

W kolejnym wpisie Matecki przypomniał, że Tichy była panelistką na Kongresie Praw Obywatelskich organizowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara w 2017 roku.

