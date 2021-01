Kłótnia w Polsat News. Marcin Ociepa: PSL doczekało się swojej Marty Lempart

Przypomnijmy, że 22 października ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją. Aborcji takiej dokonywało się wówczas, gdy w badaniu prenatalnym wykryto ciężkie i nieodwracalne wady genetyczne płodu. Przez trzy miesiące TK nie publikował uzasadnienia decyzji, co trzymało wspomniany werdykt w zawieszeniu.

Nagle, po trzech miesiącach zwłoki, 27 stycznia na stronie TK pojawiło się uzasadnienie, a kilka godzin później, tuż przed północą, dokument opublikowano w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że zakaz aborcji ze względu na wady płodu wszedł w życie. Na ulicach Warszawy i wielu innych polskich miast zebrały się tłumy protestujących.

Marcin Ociepa: PSL doczekało się swojej Marty Lempart

Swoimi komentarzami do decyzji TK podzielili się na antenie Polsat News Marcin Ociepa – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej i Piotr Zgorzelski – wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL. – To tchórzostwo i hipokryzja PiS, mogliście sami to w Sejmie przegłosować, nie zasłaniać się TK i umywać ręce, jak Piłat – wskazał na początku dyskusji Zgorzelski.

– PSL doczekało się swojej Marty Lempart – odpowiedział mu Ociepa, zarzucając, że Zgorzelski jest wulgarny i nie mówi prawdy, choć nie wyjaśnił, o jaką „nieprawdę” mu dokładnie chodzi.

– Młody człowiek nie wytrzymuje ciśnienia i zaczyna opowiadać głupoty. Wyciągnęliście ludzi na ulicę. Nie damy sobie wmówić czegoś, za co wy jesteście odpowiedzialni. Jesteście manipulatorami politycznymi – odcinał się Zgorzelski. – Parlamentarzyści mają prawo złożyć zapytanie do TK – bronił się Ociepa.

Piotr Zgorzelski: Jak jesteście takimi bohaterami, to adoptujcie chore dzieci

– Jak jesteście takimi bohaterami, to adoptujcie chore dzieci – powiedział Zgorzelski. Ociepa uznał to za kpinę z rodzin, które adoptują niepełnosprawne dzieci i zaczął przekonywać, że „nikt nie jest gorszy, każdy zasługuje na życie”.

– Opowiada pan bajki. Te osoby, które w Polsce opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi są zostawione same sobie, taka jest prawda – odpowiadał Zgorzelski.

