Spięcie między Sroką i Muchą. „Czy pani jest ślepa na popełnianie przestępstw i wykroczeń?”

– Trzeba byłoby zapytać te młode dziewczyny, które wczoraj siedziały godzinami na zimnym asfalcie, którym nie pozwolono się ruszyć z miejsca i pojedynczo wyciągano je z tego miejsca po to, żeby je właśnie aresztować, rzucając najpierw na glebę, przyciskać kolanem gardło, itd. To są praktyki znane z dyktatur, a nie praktyki znane z demokratycznego państwa – stwierdziła Joanna Mucha w programie „Fakty po Faktach”.

Magdalena Sroka podkreśliła, że sprzeciwia się „pluciu na polski mundur, łamaniu norm prawnych, dokonywaniu przestępstw lub wykroczeń”. – Nie możemy się dziwić, że polska policja reaguje w momencie, kiedy popełniane są przestępstwa, że zatrzymywane są osoby, wobec których jest uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa – powiedziała poseł Porozumienia, podkreślając, że te osoby nie zostały aresztowane.

Magdalena Sroka komentuje wyrok TK: Bardzo źle się stało

W dalszej części Magdalena Sroka stwierdziła, że „bardzo źle się stało, że zapadł ten wyrok, że grupa posłów skierowała właśnie takie pytanie do TK”. – Uważam, że ten kompromis, który funkcjonował prawie przez 30 lat, był kompromisem, który nie podobał się wszystkim, ale był kompromisem, na który godziła się zarówno jedna jak i druga strona tego sporu – kontynuowała. – Ja się nie dziwię, że są emocje. Ja sama uważam, że to był błąd, absolutny błąd polityczny grupy prawie 120 posłów, którzy zadali takie pytanie TK. Osobiście uważam to za błąd, bo uważam zresztą tak jak prof. Lech Kaczyński, że ten kompromis powinien być niepodważalny – podkreśliła Magdalena Sroka.

Sroka do Muchy: Czy pani jest ślepa na popełnianie przestępstw i wykroczeń?

W tej sytuacji ja bym była naprawdę daleka od tego, aby mówić, że policja dostała jakiekolwiek wytyczne, czy ich taktyka działań się zmieniła, czy podejmują bardziej brutalne interwencje w stosunku do tych osób – kontynuowała poseł Porozumienia na antenie TVN24.

W tym czasie Joanna Mucha próbowała przerwać wypowiedź poseł Porozumienia, ale z powodu łączenia zdalnego ich głosy nałożyły i nie było słychać całej wypowiedzi polityk Ruchu Polska 2050. – Pani poseł, bardzo proszę. Czy pani jest ślepa na popełnianie przestępstw i wykroczeń? – odpowiedziała Magdalena Sroka swojej rozmówczyni, w której wypowiedzi również słyszalne było słowo „ślepa”. Grzegorz Kajdanowicz zakończył wątek mówiąc, że incydenty, do których dochodzi podczas protestów zostaną rozstrzygnięte przez sąd.

