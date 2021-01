Lempart: W Argentynie zalegalizowano aborcję przy dziewiątej próbie. My jesteśmy przed piątą

Jak wielokrotnie wcześniej, tak i w tej rozmowie Marta Lempart zaczęła od podkreślenia, że oświadczenie Julii Przyłębskiej nie jest wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, więc lekarze dokonujący aborcji nie będą łamać prawa. Jednocześnie jest jednak świadoma, że aparat państwowy do całej tej kwestii podchodzi zupełnie inaczej niż ona.

– Lekarze mają wybór, ale nie zazdroszczę im tego wyboru, bo może się on wiązać z tym, że choć prawo się nie zmieniło, to państwo może twierdzić, że tak się stało i lekarze wykonujący zabieg aborcji z przyczyn embriopatologicznych łamią prawo – mówiła. Zaznaczyła jednak, że lekarze nie byliby pierwszą grupą zawodową zastraszaną i nękaną w ten sposób przez rząd.

Lempart: Ludzie tańczący w policyjnym kotle kiedyś będą rządzić

Lempart podkreśla, że orzeczenie i uzasadnienie do wyroku TK to poważne ciosy w dążenie do legalizacji aborcji w naszym kraju. – To jest koszmarny moment dla nas, ale jesteśmy bardzo mocno związane z naszymi koleżankami z Argentyny, które też miały zakaz i przez 15 lat walczyły, dziewięć razy podchodziły do legalizacji aborcji i za dziewiątym razem im się to udało. Licząc od samego początku, to my jesteśmy przed piątą próbą legalizacji – mówiła.

– Dla mnie oczywiste jest, że aborcja będzie w Polsce legalna. Ludzie, którzy tańczą dziś w policyjnym kotle na protestach pod Trybunałem Konstytucyjnym, kiedyś będą rządzić, a nie ci panowie, którzy myślą, że jak wprowadzą zakaz aborcji, to aborcji nie będzie. Przecież to jest bzdura – dodawała.

