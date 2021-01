Sośnierz: Podpisałem się pod wnioskiem do TK, nie przewidując tych konsekwencji. Żałuję tego

Po kolejnym dniu protestów przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Polsce, Andrzej Sośnierz przyznał, że trudno było spodziewać się takich skutków wniosku składanego przez posłów do TK. Chodzi o prośbę o rozpatrzenie zgodności z konstytucją jednej z przesłanek dopuszczających wyjątek od zakazu aborcji. Trybunał Konstytucyjny ostatecznie stwierdził, że tzw. aborcja eugeniczna jest niekonstytucyjna, co zaowocowało wielotysięcznymi protestami w polskich miastach.

– W tej sytuacja, tak naprawdę nie ma dobrego rozwiązania. Co by nie zrobić, zawsze będzie jakieś napięcie – mówił były szef NFZ. – Być może nie wszyscy przewidzieli skutki tego wniosku do TK. Trzeba też wziąć pod uwagę, że te protesty to okazja do wyładowania emocji. Ludzie od prawie roku są uwięzieni w domach – dodawał Sośnierz.

Być może dzisiaj poseł Porozumienia postąpiłby inaczej. – Ja też podpisałem się pod wnioskiem do TK, nie przewidując tych konsekwencji. Żałuję tego. Nie zawsze człowiek wszystko dobrze przemyśli. Zresztą, kto mógłby to przewidzieć, że nastąpi pandemia i takie napięcie – tłumaczył.

Kto podpisał wniosek do TK?

Wśród wnioskodawców znalazło się ponad stu posłów partii rządzącej, a także 11 posłów Konfederacji (czyli wszyscy, którzy należą do koła poselskiego tego ugrupowania) i jeden poseł PSL-Kukiz'15, który po rozpadzie koalicji jest posłem niezrzeszonym, jednak od lat związanym z Kukiz'15. Mowa o Jarosławie Sachajko.

Z kolei posłowie Konfederacji, którzy podpisali się pod wnioskiem do TK to:

Krzysztof Bosak

Grzegorz Braun

Krystian Kamiński

Michał Urbaniak

Krzysztof Tuduj

Janusz Korwin-Mikke

Robert Winnicki

Artur Dziambor

Jakub Kulesza

Dobromir Sośnierz

Konrad Berkowicz

Autorami wniosku do TK są dwaj posłowie PiS Bartłomiej Wróblewski i Piotr Uściński. Pod wnioskiem swoje podpisy złożyli m.in. Jacek Ozdoba, Jan Kanthak, Sebastian Kaleta, Ireneusz Zyska, Anna Milczanowska, Kamil Bortniczuk, czy Jacek Żalek.

TK publikuje wyczekiwane uzasadnienie do orzeczenia ws. aborcji

Przypomnijmy, że w środę 27 stycznia, Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do październikowego wyroku w sprawie aborcji embriopatologicznej. Jeszcze tego samego dnia orzeczenie TK pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Na mocy orzeczenia, zakazuje się w Polsce dokonywania aborcji, jeśli w badaniu prenatalnym wykryte zostaną wady płodu.

Werdykt o uznaniu wspomnianej przesłanki za niekonstytucyjną bulwersuje opinię publiczną już od momentu ogłoszenia 22 października ubiegłego roku. Po fali protestów, jakie przetoczyły się przez kraj, publikację uzasadnienia opóźniano o trzy miesiące. Teraz jednak TK zdecydował się na ten krok. Na ulice ponownie wyszli protestujący.

Czytaj też:

Lempart: W Argentynie zalegalizowano aborcję przy dziewiątej próbie. My jesteśmy przed piątą