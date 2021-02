WOŚP zagrał ze Strajkiem Kobiet. Adam Andruszkiewicz: Schizofrenia ideowa

– Dziękujemy Strajkowi Kobiet za maila ze wsparciem. Strajk Kobiet w sobotę i w niedzielę gra z orkiestrą. Nie dajmy się podzielić – powiedział Jerzy Owsiak w piątek 29 stycznia przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

WOŚP gra ze Strajkiem Kobiet. Andruszkiewicz: Schizofrenia ideowa

Do tej wypowiedzi w poniedziałkowym wydaniu programu „Jedziemy” na antenie TVP Info odniósł się Adam Andruszkiewicz. – Strajk Kobiet to jest instytucja, może nieformalna, ale która ma bardzo jasno sprecyzowane poglądy, polegające na tym, że zdaniem liderek Strajku Kobiet aborcja powinna być w Polsce na życzenie, niezależnie od przyczyn – stwierdził polityk. W dalszej części poseł PiS dodał, że jest to „podejście skrajnie lewackie”. – Jerzy Owsiak zapraszając do współpracy, tak nieformalnie być może, ale ideowo – Strajk Kobiet, moim zdaniem de facto podpisał się pod takim postulatem: aborcja na życzenie – kontynuował.

Co dla mnie jest schizofrenią ideową, bo z jednej strony jeśli mówimy o tym, że trzeba pomagać dzieciakom tym najmłodszym zwłaszcza, które się dopiero co urodziły, a z drugiej strony mówimy, że można dokonywać aborcji ot tak sobie, bo ktoś po prostu tak uważa, to coś jest nie tak – stwierdził Adam Andruszkiewicz na antenie TVP Info.

