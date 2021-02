„To jest naprawdę obrzydliwe kłamstwo”. Piotr Müller ocenia narrację opozycji

Katarzyna Gójska w rozmowie z rzecznikiem rządu stwierdziła, że „opozycja zarzuca stronie rządowej, że nie kupowała szczepionek, które Polsce się i tak należały, które mogliśmy kupić i że dopiero teraz nastąpiła refleksja i te szczepionki są dopiero kupowane”. – Czy rzeczywiście tak jest? – zapytała na antenie Polskiego Radia.

To jest jedna chyba z najbardziej obrzydliwych manipulacji, jaką widziałem w ciągu ostatnich miesięcy. Opozycja sugeruje, że Polska nie kupiła np. w pierwszym, drugim czy trzecim kwartale, szczepionek, które są potrzebne i próbuje snuć tezę, jakoby nie zabezpieczyła na ten pierwszy czy drugi kwartał szczepionek, pomimo tego, że rzekomo były one dostępne – rozpoczął wypowiedź Piotr Müller.

Zakup szczepionek w Polsce. Müller o słowach opozycji: Obrzydliwe kłamstwo

– Fakt jest taki, że Polska na ten pierwsze w szczególności dwa kwartały kupowała wszystko, co możliwe. Natomiast, jeśli chodzi o pierwszy kwartał przyszłego roku, to są dostawy bardzo odległe i w tym momencie potrzebne są szczepionki teraz. Te wszystkie szczepionki, które są niezbędne na pierwszy okres, są kupowane i walczymy o to, żeby były jak najszybciej dostarczane. Opozycja próbowała wmówić, że teraz nie ma szczepionek, ponieważ Polska odmówiła ich zakupu. To jest naprawdę obrzydliwe kłamstwo – stwierdził rzecznik rządu na antenie Polskiego Radia.

Program „Nowy Ład”. Kiedy zostanie przedstawiony?

Na antenie Polskiego Radia rzecznik rządu mówił także o programie gospodarczym „Nowy Ład”. Kiedy zostanie przedstawiony? – Faktycznie ten program jest w tej chwili już szlifowany. To będzie bardzo duży program gospodarczy, inwestycyjny, który ma przynieść efekty przez najbliższe kilka lat właśnie w nowej rzeczywistości po pandemii – powiedział. – Jeżeli chodzi o terminarz, w tej chwili nie chciałbym deklarować konkretnej daty, ale myślę, że przełom lutego i marca to jest termin, który jest możliwy – przekazał Piotr Müller.

