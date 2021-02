Głównym tematem rozmowy w poranku „Siódma 9” było orzeczenie TK w sprawie aborcji embriopatologicznej. Przypomnijmy, że 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku, jeszcze tego samego dnia nowe przepisy weszły w życie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału, w Polsce zabroniona jest aborcja z uwagi na ciężkie i nieodwracalne wady płodu.

Jak w rozgłośni mówił poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, cieszy go wspomniany wyrok. – To dokument dobrze osadzony w tradycyjnej filozofii prawa i etyce, na którym zbudowany jest system prawa polskiego i europejskiego. To dokument istotny, o który będzie się toczyć wiele dyskusji, bo zawiera tezy, wobec których trudno przejść obojętnie – ocenił.

Krzysztof Bosak: Hodowanie fanatyzmu to typowe zjawisko naszych czasów

Poseł odniósł się również do protestów, jakie wywołała publikacja wyroku. Jego zdaniem, demonstracje potrwają tylko kilka dni. – Z drugiej strony te protesty, radykalizm tych grup będą występować. Zapewne będzie nam to towarzyszyć. Radykalna lewica jest obecna i nastąpiło jej pewne rozzuchwalenie – dodał.

– Hodowanie fanatyzmu i doprowadzanie do stopniowej anarchizacji to typowe zjawisko naszych czasów i obawiam się, że będziemy musieli z nim żyć. Tym bardziej, że służby nie mają narzędzi, by temu przeciwdziałać, bo mamy demokrację. To sytuacja bez dobrego wyjścia. Duże znaczenie ma postawa zwykłych obywateli, by nie być biernym i nie pozwalać na agresję. Dobrym przykładem jest powstanie różnych grup broniących kościołów – kontynuował.

