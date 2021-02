Współpraca Kukiza i Hołowni? „Szymonie, to ja ci tutaj stworzę koło natychmiast”

– Nie uważam, żeby Szymon Hołownia był jakimkolwiek zagrożeniem dla tego systemu, dla którejkolwiek z partii, nad czym ubolewam. Gdyby Szymon Hołownia wystąpił z postulatami nadania władzy obywatelom, a przynajmniej zwiększenia roli obywateli we władzy, czy w kontroli nad władzą w trakcie kadencji, gdyby taki komunikat głosił, to ja bym do tego Szymona pojechał natychmiast i prosił: Szymonie, to ja ci tutaj stworzę koło natychmiast, w tym momencie – powiedział Paweł Kukiz w „Porannej rozmowie” RMF FM. W dalszej części programu poinformował, że między nim a liderem ruchu Polska 2050 nie odbyły się rozmowy.

Mogę w tej chwili złożyć deklarację taką: jeżeli pan Szymon nas słucha, to jeśli pan Szymon do programu swojego ugrupowania wpisze te postulaty, które nadają obywatelom kontrolę nad władzą w trakcie kadencji Sejmu, to ja jestem otwarty na każde rozmowy i naprawdę bardzo życzliwie będę spoglądał na ruch pana Hołowni. Natomiast w tej chwili ten ruch jest niczym innym jak taką powtórką z tego wszystkiego, co widzimy – komentował Paweł Kukiz.

– Idea ruchu Szymona Hołowni jest taka: jak ja będę, to ja przyprowadzę takich ludzi, że będzie fajnie. Problem polega na tym, że to nie ludzie są jakimś tutaj minusem, w tym co się wokół dzieje, ale minusem jest przede wszystkim ustrój, który pozwala albo złym ludziom dojść do władzy, albo deprawuje ludzi po jakimś czasie – oceniał polityk.

Spotkanie Andrzeja Dudy i Pawła Kukiza. Czego będzie dotyczyć?

W dalszej części „Porannej rozmowy” RMF FM Paweł Kukiz poinformował, że w tym tygodniu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas rozmowy zostanie poruszona m.in. kwestia dotycząca sędziów pokoju.

