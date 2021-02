Rzeczniczka partii Jarosława Gowina: Oczekuję od władz PiS, żeby wyszły z propozycją

Przypomnijmy, że w ubiegłą środę 27 stycznia, Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Zgodnie z wykładnią Trybunału, aborcja embriopatologiczna jest niezgodna z Konstytucją. Aborcji takiej dokonywało się wówczas, gdy w badaniach prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieuleczalne wady płodu.

Jeszcze tego samego dnia, tuż przed północą, orzeczenie Trybunału w tej sprawie pojawiło się w Dzienniku Ustaw. Z chwilą publikacji, orzeczenie weszło w życie. Oznacza to, że obecny stan prawny wyklucza aborcję z uwagi na wady płodu. Legalnej aborcji w Polsce można dokonać jedynie wtedy, gdy ciąża zagraża zdrowiu lub życiu matki, lub pochodzi z czynu zabronionego, np. gwałtu.

Rzeczniczka porozumienia apeluje do Jarosława Kaczyńskiego

O najnowsze orzeczenie TK była pytana w programie „Tłit” Wirtualnej Polski rzeczniczka Porozumienia Jarosława Gowina Magdalena Sroka. – W tej chwili oczekuję od władz PiS, żeby wyszły z propozycją. Pod wnioskiem do TK podpisała się większość posłów PiS i ponieważ emocje są na tak ogromnym poziomie, to właśnie klub PiS powinien wyjść z propozycją, która będzie wyjściem do rozmów na temat nowego kompromisu – stwierdziła.

Rzeczniczka zaapelowała również do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. – Powinniśmy ponad podziałami potrafić znaleźć kompromis. Kompromis, który nie będzie dla wszystkich satysfakcjonujący, ale który będzie stabilizował tę kwestię – dodała.

