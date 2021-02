„Nawalny ofiarą procesu politycznego”. Polska i świat reagują na wyrok dla opozycjonisty

We wtorek 2 lutego sąd w Moskwie odwiesił wykonywanie kary na Aleksieju Nawalnym. Opozycjonistę oskarzono o łamanie warunków zwolnienia po wyroku z 2017 roku. Prokuratura podnosiła m.in. argument, że Nawalny po otruciu nowiczokiem w sierpniu wyjechał do Berlina, a co za tym idzie, nie stawiał się na komisariacie. Opozycjonista, który tuż po zamachu przebywał w śpiączce, dochodził do siebie w Niemczech. Nawalny został aresztowany tuż po powrocie do Moskwy w połowie stycznia i skazany na 3,5 roku kolonii karnej.

Nawalny skazany. MSZ Polski reaguje

Na wyrok w sprawie krytyka Władimira Putina zareagowały liczne rządy i przedstawiciele UE. W imieniu polskich władz głos zabrał minister spraw zagranicznych. „Aleksiej Nawalny padł ofiarą procesu politycznego, który narusza podstawowe zasady rządów prawa. Wzywam rosyjskie władze do uwolnienia pana Nawalnego i zaprzestania stosowania represji wobec jego zwolenników” – czytamy w tweecie, który Zbigniew Rau opublikował po angielsku i rosyjsku.

twitter

Szef Rady Europejskiej Charles Michel ponownie wezwał w imieniu Unii Europejskiej władze Rosji do uwolnienia Aleksieja Nawalnego. „Nie akceptujemy tego wyroku – sprawiedliwości nie wolno upolityczniać” – czytamy w jego oświadczeniu. Michel, podobnie jak Rau, opowiedział się za prawem protestujących w obronie Nawalnego, go swobodnego wyrażania zdania.

Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki ponowiła wezwanie do władz Stanów Zjednoczonych o uwolnienie opozycjonisty. Szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab wezwał Kreml „do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Aleksieja Nawalnego, wszystkich pokojowo protestujących oraz dziennikarzy aresztowanych w ciągu ostatnich dwóch tygodni” .

Czytaj też:

Aleksiej Nawalny skazany. Wyrok 3,5 roku kolonii karnej dla opozycjonisty