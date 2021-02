Spór Hołowni ze Zgorzelskim. „Realizowanie mentalności właściwej stróżom”

Według ostatnich sondaży ruch Polska 2050 ma coraz większe poparcie. Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu wynika, że formację Szymona Hołowni i Koalicję Obywatelską dzielą zaledwie 3 pkt proc. Do Polski 2050 przystąpili senator Jacek Bury i posłanka Joanna Mucha. Zdaniem Piotra Zgorzelskiego tego typu transfery to zwykłe podbieranie polityków innym ugrupowaniom. – Jeśli Szymon Hołownia chce być takim kozakiem, to niech podbiera Prawu i Sprawiedliwości. Wtedy będzie działał na rzecz opozycji. Teraz jest to po prostu działanie szkodliwe, działanie faceta o mentalności kreta – mówił wicemarszałek Sejmu w rozmowie z RMF FM.

Hołownia: Zgorzelskiemu się trochę ulało

Do tych słów Szymon Hołownia odniósł się na antenie Polsat News. – Rozumiem, że mu się trochę ulało. Nazwałem to postępowanie, które on zaprezentował, realizowaniem mentalności właściwej stróżom różnych nieruchomości, którzy zajmują się tylko tym, żeby pilnować swojej małej własności, a nie ofensywnie starać się, żeby wygrać wybory, żeby wreszcie się ruszyć, żeby po naszej opozycyjnej stronie było jakieś życie – stwierdził dodając, że nie rozumie uniesienia polityka PSL.

Będzie koalicja Polska 2050 – PSL?

Jednocześnie założyciel ruchu Polska 2050 nie wykluczył przyszłej koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym. – My możemy w chwilach uniesień poobrzucać się dowolnymi uszczypliwościami, co jest też naturą ludzi temperamentnych. Jesteśmy w tym stanie uniesień pragmatykami, wiem, że tu się znajdzie miejsce dla wszystkich – ocenił. – Potrzebna w tej układance jest Platforma, PSL, Lewica. Pytanie, jak ta układanka zostanie zrobiona, czy będziemy realizowali stary model, w którym to PO jest hegemonem czy będzie to układ nowy, bardziej kreatywny – dodał podkreślając, że sytuacja jest rozwojowa, a wkrótce do jego formacji mogą przejść kolejni politycy z sejmowych ław.

