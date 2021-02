Poseł PO starł się z prowadzącą „Wiadomości”. „Nasza wiarygodność jest większa niż materiałów TVP”

Jednym z rozmówców Danuty Holeckiej w programie „Gość Wiadomości” był Robert Kropiwnicki z PO. – Dlaczego PO chce otwierać gospodarkę na gwałt, a jak były wybory w maju, to mówiliście o „zabójczych kopertach” i chcieliście wyborów na jesieni? – pytała posła opozycji prowadząca.

– Wtedy byliśmy przed kolejną falą pandemii, dzisiaj jesteśmy po drugiej fali – stwierdził poseł. Wtedy Holecka zauważyła, że dziś również jesteśmy przed kolejną falą. – Tego nie wiemy – skontrował polityk.

– No jak to? Wszyscy mówią, że jesteśmy przed trzecią falą – stwierdziła Holecka. Kropiwnicki odpowiedział na to, że „w momencie, kiedy było 30 tys. zakażonych dziennie, był inna sytuacja, niż teraz, kiedy jest 6 tys”. – W momencie, kiedy część przedsiębiorców może działać, a część nie, to jest absolutnie niedopuszczalnie – kontynuował poseł. – I uważamy, że dużo polskiego małego biznesu, lokalnych barów, lokalnych klubów fitness, lokalnych siłowni potrzebuje tego, bo oni bankrutują. Rząd nie pomaga tym firmom i dlatego te firmy potrzebują dopływu pieniądza – dodał.

Holecka: Postawa PO jest cyniczna

W dalszej części rozmowy Holecka zarzuciła opozycji cyniczne działanie. – Zgadzam się, że trzeba gospodarkę otwierać, że ludzie muszą zarabiać. Wydaje mi się jednak, że postawa PO jest cyniczna. I to jest delikatne słowo – stwierdziła prowadząca.

– To nie jest cyniczne. To jest po prostu słuchanie obywateli – odparł Kropiwnicki mówiąc o długach przedsiębiorców, którzy zostali zmuszeni do zamknięcia biznesów. – Hotele czy restauracje powinny być otwierane z zachowaniem obostrzeń, z którymi funkcjonowały latem – tłumaczył.

Na to Holecka odpowiedziała, że wtedy było „200, 300, najwięcej 600 zakażeń”. – Ale chciałam pana zapytać o wiarygodność. Polityka zapytam o wiarygodność – stwierdziła uśmiechając się. – Szef pańskiej partii mówił w maju, ze teraz wyborów nie można zrobić, zróbmy je spokojnie jesienią, bo można je wtedy zrobić bezpiecznie. I co by było, gdybyśmy zaufali tym słowom? – pytała – 27, 28 tysięcy zakażeń – dodała.

„Nasza wiarygodność jest na pewno większa niż wielu materiałów TVP”

– Nasza wiarygodność jest na pewno większa niż wielu materiałów TVP, które obejrzałem chociażby w dzisiejszych „Wiadomościach”. To była wysoka skala manipulacji – odparł Kropiwnicki. – Ale wracając do odpowiedzi na pytanie. To Mateusz Morawiecki wysyłał seniorów na wybory, bo mówił „już wygraliśmy z wirusem, zagłosujcie na Andrzej Dudę i potem się zobaczy”. To był głos rządu – stwierdził poseł PO.

– A wy mówiliście „idźmy jesienią” i wymieniliście kandydata – przerwała prowadząca. – Rozumiem, że o manipulacjach naszych to już z przyzwyczajenia pan mówi. Już nawet nie będę z tym dyskutować – stwierdziła. – Nie, obejrzałem z łezką w oku te materiały i się szczerze zdziwiłem – odparł Kropiwnicki.

„Też obejrzałam”, „nooo”, „dzisiaj się pan zdziwił?” – wtrącała Holecka. – Ale którym się pan zdziwił? – dopytała. – Chociażby tym atakiem na samorządy, tym atakiem na Donalda Tuska – stwierdził Kropiwnicki. – A przepraszam, a gdzie dzisiaj był atak na samorząd? – pytała Holecka.

– Przy materiale o budowie infrastruktury chociażby, że prezydent Bydgoszczy odpowiada za most w Bydgoszczy, który trzeba zamknąć. Tak jakby on wybudował ten most, a nie jakiś wykonawca – mówił poseł PO. – Ale fakt jest faktem – most został zamknięty, bo grozi zawaleniem. Gdzie tu jest manipulacja? – pytała prowadząca „Wiadomości” TVP.

– Ale rząd nie radzi sobie z programem szczepień to nie ma winnego, ale jak firma źle wybudowała most, to jest winny prezydent Bydgoszczy, bo jest z PO. Taką macie logikę – zarzucił polityk. – No jasne, most w Bydgoszczy zamknięty, bo sobie rząd PiS nie radzi ze szczepionkami – podsumowała Holecka ze śmiechem.

