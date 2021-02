Burza po wywiadzie „Wprost”. Joanna Lichocka stanęła w obronie Macieja Stuhra

Maciej Stuhr w wywiadzie dla „Wprost” komentował m.in. obecną sytuację artystów, w której znaleźli się w związku z epidemią koronawirusa i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami. Aktor ocenił także opublikowanie wyroku TK w sprawie aborcji.

Zastanawiam się nad tym, na ile mamy jeszcze siły, czy nam się jeszcze chce walczyć o ten kraj. Jeśli mam szczerze odpowiedzieć, jaka była moja pierwsza myśl, to była ona taka: czy mnie się jeszcze w ogóle chce być patriotą? Czy mam w sobie wystarczająco dużo determinacji, by toczyć bój o sprawy, o które w mojej opinii walczyć trzeba? Czy zostawić to innym? Bo ileż można się kopać z koniem? Może trzeba rzucić kraj, wyjechać w cholerę, żyć gdzie indziej, przestać się zamartwiać tym, co się dzieje w Polsce? Bo, czy nie szkoda życia na to? Właśnie takie miałem myśli po przebudzeniu, choć pewnie one zaraz mi przejdą – powiedział Maciej Stuhr w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską.

Lichocka staje w obronie Stuhra: Czasem przegina, ale na hejt nie zasługuje

Wywiad ten wywołał liczne komentarze. „Rozhisteryzowani celebryci znowu grożą emigracją. Ale to za poprzednich rządów wyjechało ponad 2 miliony Polaków w poszukiwaniu lepszego życia” – napisała Marzena Nykiel. Do wpisu redaktor naczelnej wpolityce.pl odniosła się Joanna Lichocka. „Od dawna mam ochotę napisać kilka słów w obronie Macieja Stuhra. Spotyka się z ostrym hejtem za to, że wyraża swe poglądy i ma odwagę ich bronić, jest w tym konsekwentny. Czasem przegina, ale na hejt nie zasługuje. Nie zgadzam się z nim, ale nie jest on rozhisteryzowanym celebrytą” – napisała posłanka PiS.

twitter

Do rozmowy włączył się Jacek Karnowski. „Jest, Joanna. Do tego głuptas wybitny” – napisał dziennikarz związany z „wSieci”. „Nie sposób się z nim zgadzać, ale można szanować. Zwykle nie przekracza granic debaty. Ma wyraźne, przeciwstawne moim poglądy, ale to nie powód, by go deprecjonować. Owszem, przekroczył granicę w sprawie Smoleńska, ale spotyka się z regularnym hejtem. Tak być nie powinno” – odpowiedziała Joanna Lichocka.

twitter

Wywiad „Wprost” z Maciejem Stuhrem. „Wiadomości” TVP: Celebryci chcą wyjeżdżać z Polski, bo…

Do wywiadu Macieja Stuhra dla „Wprost” odniosły się również „Wiadomości”. – Celebryci chcą wyjeżdżać z Polski, bo nie podoba im się polityczna rzeczywistość. To serial, który trwa niemal od samego początku rządów Zjednoczonej Prawicy. Tym razem nad opuszczeniem kraju w wywiadzie prasowym zastanawia się Maciej Stuhr. Niestety zdarza się też tak, że celebryci nie kryją pogardy do Polaków – zapowiedziała Danuta Holecka materiał Marcina Tulickiego.

W dalszej części materiału wymieniono nazwiska znanych osób, które w przeszłości rozważały wyjazd z kraju. Byli to m.in. Maciej Maleńczuk i Michał Wiśniewski.

Czytaj też:

Cimoszewicz o „PiS-owskiej fiksacji”. „To jest naprawdę rodzaj choroby umysłowej”