Będzie unijna debata ws. aborcji w Polsce. „PE nie zważa na ograniczenia swoich uprawnień”

We wtorek 9 lutego w Parlamencie Europejskim odbędzie się debata na temat prawa aborcyjnego w naszym kraju. Zgodnie z harmonogramem na ten dzień, między godziną 08:30 i 13:00 odczytane zostaną oświadczenia Rady Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a następnie europosłowie będą spierać się o obecny stan prawa do aborcji w Polsce.

Hasłem, które możemy odnaleźć w rozpisce, jest „Faktyczny zakaz aborcji w Polsce”. Eurodeputowany Zdzisław Krasnodębski za pośrednictwem Twittera wyraził już swoje zdanie na temat planów PE. Stwierdził, że pokazują one, iż unijny organ „nie zważa na ograniczenia swoich uprawnień”.

twitter

Uzasadnienie do wyroku ws. niekonstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej

W środę 27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował pisemne uzasadnienie wyroku z 22 października 2020 roku. Wcześniej rządzący utrzymywali, że bez takiego dokumentu nie zdecydują się na opublikowanie treści wyroku w Dzienniku Ustaw. Całą treść wyroku można znaleźć na stronach Dziennika Ustaw. Z kolei na stronach Monitora Polskiego opublikowano uzasadnienie wyroku.

Aborcja w Polsce. Co zmienia publikacja wyroku?

Dotychczas aborcja była w Polsce dopuszczalna w trzech przypadkach: gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety; gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego; gdy wystąpiło duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Wyrok TK usuwa tę ostatnią przesłankę, tzw. embriopatologiczną (upośledzenie płodu, nieuleczalna choroba). Oznacza to, że w takich przypadkach przeprowadzenie zabiegu aborcji jest zakazane. Co za tym idzie: lekarz, który przeprowadzi zabieg aborcji ze względu na przesłanki embriopatologiczne, będzie odpowiadał karnie. Grozi za to do trzech lat więzienia.

Karnie za przerwanie ciąży odpowiada:

osoba, która dokonała aborcji (domyślnie - lekarz);

osoba, która udzieliła pomocy przy dokonaniu aborcji;

osoba, która nakłaniała kobietę do przerwania ciąży.

Kobieta, u której przerwano ciążę, nie ponosi odpowiedzialności karnej.

Wątpliwości wokół terminu publikacji wyroku TK

Opieszałość związana z publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego budziła wiele wątpliwości konstytucjonalistów. Zgodnie z zapisami ustawy zasadniczej, a konkretnie art. 190 Konstytucji, orzeczenia (wyroki) TK „podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym” – w tym wypadku w Dzienniku Ustaw.

Rządowe Centrum Legislacji już po ogłoszeniu orzeczenia TK tłumaczyło, że powinno być one opublikowane najpóźniej do 2 listopada, do czego nie doszło.

Co orzekł Trybunał 22 października ws. aborcji?

Wniosek w sprawie zbadania przepisów dotyczących tzw. aborcji z przyczyn (przesłanek) embriopatologicznych złożyła grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości. 22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja w przypadku stwierdzenia ciężkiej wady płodu jest niezgodna z Konstytucją.

Czytaj też:

Robert Kropiwnicki: Usuwanie ciąży z uwagi na zespół Downa było nadużyciem