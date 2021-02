Greta Thunberg opublikowała zaskakujący wpis. „Sugerowane posty” wywołały burzę

Tłem zdarzeń są gigantyczne protesty, jakie przetaczają się przez Indie. Jesienią ubiegłego roku indyjski rząd wprowadził bowiem trzy ustawy mające na celu reformę rolnictwa. Głównym założeniem reformy jest zmiana modelu z państwowego na bardziej wolnorynkowy. Rolnicy argumentują, że wprowadzone bez konsultacji reformy odbiją się na nich negatywnie, a wielkie korporacje zmiotą małe gospodarstwa.

To właśnie do zmian wprowadzonych w Indiach i protestów, które wywołały odniosła się działaczka społeczna Greta Thunberg. Wokół postu wydarzyło się jednak coś dziwnego. Był on prawdopodobnie zamieszczony przez pomyłkę, ponieważ zawierał „sugestie postów”, jakie Thunberg powinna zamieszczać w związku ze wspomnianą sprawą.

Thunberg na celowniku Indii

Sprawę dokładnie opisuje serwis timesnownews.com, który twierdzi, że sugestie, jak pisać o protestach w Indiach stworzyła organizacja Poetic Justice Foundation. Greta Thunberg usunęła wpis, jednak został on błyskawicznie odnotowany.

Teraz MSZ Indii oskarża Gretę Thunberg i wspomnianą organizację o próbę zakłócania porządku w kraju – podaje serwis. Policja prowadzi nawet dochodzenie w kierunku zbadania, czy nie doszło do międzynarodowego spisku.

