Adam Bielan zdradził treść rozmów Jarosława Gowina. Beata Mazurek komentuje: Miejsca na listach PSL? Nieładnie. Zero zaufania

O rozłamie w Porozumieniu stało się głośno w czwartek 4 lutego. Wówczas to późnym wieczorem do mediów dotarła wiadomość o zawieszeniu w prawach członka partii Adama Bielana i trójki innych działaczy. Sam europoseł w rozmowie z „Wprost” tłumaczył, że kadencja Jarosława Gowina wygasła w 2018 roku, a obowiązki prezesa przejął on, jako przewodniczący konwencji krajowej.

Kolejna odsłona konfliktu w Porozumieniu nastąpiła w piątek. Jak poinformował Patryk Michalski z RMF FM, uznawane przez wicepremiera Jarosława Gowina władze Porozumienia przegłosowały przez aklamację (z poparciem 23 osób – red.) wniosek o usunięcie z ugrupowania Kamil Bortniczuka i Adama Bielana.

Bielan i Bortniczuk: Nie zostaliśmy wyrzuceni

Obaj politycy twierdzą, że decyzja nie ma obowiązującego charakteru. „ Taki wniosek (o usuniecie posłów – red.) może skierować tylko Prezydium zarządu. Posiedzenie Prezydium zwołuje prezes – obecnie to Adam Bielan. Adam Bielan nie zwoływał posiedzenia prezydium, w związku z czym to nie może być prawda. Chyba, że statut przestał obowiązywać” – napisał na Twitterze Bortniczuk. Także Adam Bielan zdementował, jakoby miał zostać wyrzucony.

Na antenie Polsat News europoseł ujawnił kulisy zamieszania w Porozumieniu. – Myślę, że Jarosław Gowin zdawał sobie sprawę z tej wstydliwej tajemnicy, którą skrywał kilka lat i stąd jego ruchu uprzedzający – mówił, nawiązując do informacji o tym, że wicepremier od 2018 roku nie ma prawa do prezesowania partii, bo nie zwołał kongresu i nie został wybrany.

Bielan o rozmowach z PSL, Mazurek komentuje

Bielan mówił też o kontaktach Jarosława Gowina z opozycją. – Potwierdzam. Posłom Porozumienia proponowano miejsca na listach PSL, rozmów opozycji z Jarosławem Gowinem na temat tworzenia rządu technicznego było więcej, odsyłam do Włodzimierza Czarzastego – rzucił polityk na antenie Polsat News.

Na słowa kolegi z europarlamentu zareagowała Beata Mazurek. – Miejsca na listach PSL? Nieładnie. Zero zaufania – skomentowała.

twitter