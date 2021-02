Koalicja 276. Budka i Trzaskowski przedstawili pomysł na „przejęcie władzy w Polsce”

PO „partią zmian”

Borys Budka na początku konferencji poinformował, że w ubiegłym roku blisko pół miliona ludzi zmarło w Polsce dlatego, że rząd nie potrafił zabezpieczyć ich życia i zdrowia. – To tak, jakby z mapy Polski zniknął nagle Tarnów czy Koszalin. To wszystko stało się dlatego, że rządzący nie mieli planu – ocenił, dodając że to Platforma Obywatelska była zawsze partią zmian. – Już dzisiaj jesteśmy w stanie wspólnie wygrać z nimi. Tak, to jest bardzo potrzebne. Te liczby przekładają się na kolejne mandaty – mówił, pokazując wykresy. – Gdyby teraz odbyły się wybory, to opozycja miałaby większość. Ale to nie wystarczy. Żeby zmieniać Polskę, żeby zmieniać wasze oczekiwania, marzenia, to musimy zmienić prezydenta – powiedział.

Koalicja 276

Budka wyjaśnił, że do obalenia prezydenckiego weta potrzeba 276 posłów. Stąd proponowana nazwa koalicji – Koalicja 276, na którą, według zaprezentowanych przez polityka grafik, miałyby się składać: Koalicja Obywatelska, ruch Szymona Hołowni 2050, Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe. – Proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski – zaznaczył.

Potrzeba pięciu posłów

Budka zdradził też, że prawdopodobny jest również jeszcze jeden scenariusz. – Wybory parlamentarne będą prawdopodobnie jesienią 2023 roku. Ale jest jeszcze jeden scenariusz. Obecna większość w sejmie ma 234 mandaty. Tak naprawdę trzeba pięciu uczciwych, którzy przejdą na jasną stronę mocy, wtedy przedterminowe wybory będą realne. Tak, rozmawiamy z nimi. Nie będę tego ukrywał. Jesteśmy gotowi do każdej rozmowy, żeby zakończyć nieudaczników – poinformował.

Budka o zmianach

Budka o zmianach Wśród zmian, które należy według niego wprowadzić w Polsce, Budka wymienił: odpolitycznienie Telewizji Publicznej i prokuratury, naprawa Trybunału Konstytucyjnego, wyrwanie Sądu Najwyższego z rąk polityków. Jak mówił opozycja ma w związku z tym w planach:

powołanie od nowa Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego

zakazanie pracy w spółkach skarbu państwa dla posłów, senatorów, ministrów

wprowadzenie pełnej transparentności i jawność życia publicznego

zapewnienie, żeby władza nie była bezkarna – specjalny prokurator śledczy, niezależny prokurator generalny, wyższe kary dla urzędników (na wzór amerykański)

Trzaskowski: Kluczem kierowanie się prawdą

– Bardzo często padają pytania, czy PO jest partią prawicową czy lewicową – rozpoczął swoje wystąpienie Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przekonywał, że obecnie nie ma na świecie partii jednoznacznie plasujących się na tych biegunach i nie to jest najważniejsze. Wskazał, że kluczem jest kierowanie się prawdą i droga w przyszłość.

Likwidacja TVP Info i abonamentu RTV

Prezentując plany Platformy, Rafał Trzaskowski zaczął od likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. – Dosyć tej fabryki kłamstwa i manipulacji. Przecież to ma wpływ na nas wszystkich. Od poniedziałku zaczynamy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu. Dlatego że wybieramy prawdę, równe warunki uczestnictwa w wyborach – mówił Trzaskowski.

Prawa kobiet

Prezydent Warszawy jako kolejny punkt wskazał dążenie do nowoczesnego, europejskiego państwa opartego o wartości, broniącego praw kobiet, stojącego przy mniejszościach i proponującego likwidację Funduszu Kościelnego. Właśnie ten zapis znalazł się jako kolejny punkt programowy pod hasłem „Rozdział Państwa od Kościoła”.

Zmiany w konstytucji

Rafał Trzaskowski w kolejnym punkcie mówił państwie obywatelskim. Propozycją Platformy jest wprowadzenie instytucji referendum ws. odwołania posła bądź senatora. – Porozmawiajmy na ten temat, zmieńmy konstytucję. Tak, żeby nie dochodziło do sytuacji skandalicznych, gdy wyborcy wstydzą się swojego posła czy senatora – mówił prezydent Warszawy.

„Decyzje powinny być podejmowane blisko obywatela” – postuluje Platforma. Rafał Trzaskowski omówił badania IBSP, z których wynikało, że Polacy jako najważniejsze wskazują zmiany w służbie zdrowia, sądownictwie i edukację.

Zdrowie a obronność – wydatki

Prezydent Warszawy porównał wydatki na zdrowie vs obronność. Wskazał, że konieczne jest zwiększenie budżetu potrzebnego na służbę zdrowia. Platforma Obywatelska postuluje wzrost wydatków na zdrowia do poziomu 6 proc. PKB, a następnie więcej. Pojawiły się slajdy pokazujące długość oczekiwania w kolejce do specjalisty i postulat obrony szpitali powiatowych przed likwidacją.

Edukacja

W obszarze edukacji PO zarzuciła PiS-owi upolitycznianie szkół i przeładowywanie programów zajęć. Podczas konferencji Platforma postulowała o konieczność doprecyzowania kompetencji samorządów i władzy centralnej w zakresie szkolnictwa i zwiększenie niezależności szkół. Zapowiedziała też wyposażenie uczniów w tablety i laptopy i pracę nad platformami do e-learningu.

Ochrona środowiska

Jako kolejny ważny punkt wskazano kwestie związane z ochroną środowiska. Rafał Trzaskowski porównał skuteczność samorządowych programów walki o czyste powietrze i programu rządowego. Postulował przy tym konieczność przekazania większych środków do samorządów jako bardziej skutecznych we wdrażaniu programów m.in. wymiany pieców. Co proponuje PO? „Cała Puszcza Białowieska stanie się parkiem narodowym” – czytaliśmy na slajdach. Ma zostać wprowadzony bezwzględny zakaz importu śmieci do Polski. – Nie zgodzimy się, żeby zalewać Polskę plastikiem, śmieciami – mówił Rafał Trzaskowski.

„Państwo PiS się załamało”

Platforma zapowiedziała, że po jej dojściu do władzy powstaną programy pozwalające na natychmiastową rekompensatę obywatelowi wizyty u specjalisty, wydatków na edukację czy „kosztów lepszego powietrza”. Szczegółowe projekty mają zostać przedstawione w kolejnych tygodniach. – Państwo PiS się załamało i oni się do tego przyznają. Trzeba jak najszybciej doprowadzić, że będzie 276 głosów w Sejmie i że zmienimy rzeczywistość. Na państwo nowoczesne, patrzące w przyszłość – zakończył Rafał Trzaskowski.

