Likwidacja Funduszu Kościelnego i TVP Info. Co proponuje Platforma Obywatelska?

– Bardzo często padają pytania, czy PO jest partią prawicową czy lewicową – rozpoczął swoje wystąpienie Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy przekonywał, że obecnie nie ma na świecie partii jednoznacznie plasujących się na tych biegunach i nie to jest najważniejsze. Wskazał, że kluczem jest kierowanie się prawdą i droga w przyszłość.

Likwidacja TVP Info i abonamentu RTV

Prezentując plany Platformy, Rafał Trzaskowski zaczął od likwidacji TVP Info i abonamentu RTV. – Dosyć tej fabryki kłamstwa i manipulacji. Przecież to ma wpływ na nas wszystkich. Od poniedziałku zaczynamy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o likwidacji TVP Info i abonamentu. Dlatego że wybieramy prawdę, równe warunki uczestnictwa w wyborach – mówił Trzaskowski.

Likwidacja Funduszu Kościelnego

Prezydent Warszawy jako kolejny punkt wskazał dążenie do nowoczesnego, europejskiego państwa opartego o wartości, broniącego praw kobiet, stojącego przy mniejszościach i proponującego likwidację Funduszu Kościelnego. Właśnie ten zapis znalazł się jako kolejny punkt programowy pod hasłem „Rozdział Państwa od Kościoła”.

Zmiany w konsytuacji

Rafał Trzaskowski w kolejnym punkcie mówił państwie obywatelskim. Propozycją Platformy jest wprowadzenie instytucji referendum ws. odwołania posła bądź senatora. – Porozmawiajmy na ten temat, zmieńmy konstytucję. Tak, żeby nie dochodziło do sytuacji skandalicznych, gdy wyborcy wstydzą się swojego posła czy senatora – mówił prezydent Warszawy.

„Decyzje powinny być podejmowane blisko obywatela” – postuluje Platforma. Rafał Trzaskowski omówił badania IBSP, z których wynikało, że Polacy jako najważniejsze wskazują zmiany w służbie zdrowia, sądownictwie i edukację.

Zwiększenie budżetu na służbę zdrowia

Prezydent Warszawy porównał wydatki na zdrowie vs obronność. Wskazał, że konieczne jest zwiększenie budżetu potrzebnego na służbę zdrowia. Platforma Obywatelska postuluje wzrost wydatków na zdrowia do poziomu 6 proc. PKB, a następnie więcej. Pojawiły się slajdy pokazujące długość oczekiwania w kolejce do specjalisty i postulat obrony szpitali powiatowych przed likwidacją.

Edukacja

W obszarze edukacji PO zarzuciła PiS-owi upolitycznianie szkół i przeładowywanie programów zajęć. Podczas konferencji Platforma postulowała o konieczność doprecyzowania kompetencji samorządów i władzy centralnej w zakresie szkolnictwa i zwiększenie niezależności szkół. Zapowiedziała też wyposażenie uczniów w tablety i laptopy i pracę nad platformami do e-learningu.

Ochrona środowiska

Jako kolejny ważny punkt wskazano kwestie związane z ochroną środowiska. Rafał Trzaskowski porównał skuteczność samorządowych programów walki o czyste powietrze i programu rządowego. Postulował przy tym konieczność przekazania większych środków do samorządów jako bardziej skutecznych we wdrażaniu programów m.in. wymiany pieców. Co proponuje PO? „Cała Puszcza Białowieska stanie się parkiem narodowym” – czytaliśmy na slajdach. Ma zostać wprowadzony bezwzględny zakaz importu śmieci do Polski. – Nie zgodzimy się, żeby zalewać Polskę plastikiem, śmieciami – mówił Rafał Trzaskowski.

„Państwo PiS się załamało”

Platforma zapowiedziała, że po jej dojściu do władzy powstaną programy pozwalające na natychmiastową rekompensatę obywatelowi wizyty u specjalisty, wydatków na edukację czy „kosztów lepszego powietrza”. Szczegółowe projekty mają zostać przedstawione w kolejnych tygodniach. – Państwo PiS się załamało i oni się do tego przyznają. Trzeba jak najszybciej doprowadzić, że będzie 276 głosów w Sejmie i że zmienimy rzeczywistość. Na państwo nowoczesne, patrzące w przyszłość – zakończył Rafał Trzaskowski.

