PO pokazuje logotypy ugrupowań, a co na to ich liderzy? Hołownia pisze o „planowaniu małżeństwa bez pytania o zgodę”

Podczas prezentacji pomysłu na Koalicję 276 na pulpicie tuż za Borysem Budką pojawiły się logotypy ugrupowań, które PO zaprasza do współpracy, tj. ruchu Szymona Hołowni 2050, Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zestawionego z grafiką Koalicji Obywatelskiej. Co na to sami liderzy tych ugrupowań?

Małżeństwo bez zgody

Szymon Hołownia, który zainicjował ruch Polska2050, pisze o „planowaniu małżeństwa bez pytanie o zdanie wybranka”. Przyznał, że „trudno mu mówić o poważnym związku”, gdy „dowiaduje się o nim z YouTube'a”.

Długo nie trzeba było czekać na ripostę. Cezary Tomczyk odparł na wpis Hołowni, że dzisiaj pytanie nie brzmi „czy?” tylko „jak?”.

„Platforma jest w du***”

Ostrzej wypowiedział się na ten temat Andrian Zandberg, przytaczając przy okazji słowa lidera SLD Włodzimierza Czarzastego, który dziś udzielił wywiadu portalowi Interia.pl. Poseł partii Razem i jeden z liderów Lewicy wyraził zdziwienie i dodał, że „takie numery szkodzą opozycji”. „Z nimi (z Platformą – red.) jest tak, że jak mają spadek notowań i są w du***, to pojawia się koncepcja jednej listy do parlamentu” – skomentował z kolei Czarzasty.

Całą sytuację skomentowała również Anna Maria-Żukowska, posłanka Lewicy. „Spadły wam sondaże, brakuje siły, więc sami siebie stawiacie w pozycji siły wobec innych, to zaklinanie rzeczywistości” – napisała.

