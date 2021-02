Koalicja 276. Pierwsze komentarze z szeregów PiS. Fogiel kpi z nowego pomysłu PO

Przypomnijmy, że w sobotę Borys Budka i Rafał Trzaskowski poinformowali o powołaniu do życia Koalicji 276. Głównymi założeniami programowymi, jakie przedstawiono na konferencji są: likwidacja TVP Info, likwidacja Funduszu Kościelnego, zmiany w konstytucji pozwalające na odwołanie posła lub senatora w wyniku referendum, zwiększenie budżetu na służbę zdrowia, ochrona środowiska, czy ponowne powołanie KRS i TK.

Tuż po konferencji w sieci zawrzało. W komentarzach czytamy zarówno sporo pochwał, jak i krytycznych uwag. Platformie zarzucono m.in., że w nowym programie zabrakło miejsca na konkretne rozwiązania dotyczące sporu, jaki od miesięcy toczy się wokół prawa do aborcji.

Nie zabrakło również krytycznych komentarzy ze strony rzekomych koalicjantów. Za plecami polityków zobaczyliśmy powiem logotypy kilku ugrupowań, z którymi PO chciałaby nawiązać współpracę, by zrealizować swoje cele i odsunąć PiS od władzy. Liderzy Lewicy, czy Polski 2050 nie byli jednak zadowoleni, ponieważ przed pokazaniem logotypów, nie zaproszono wspomnianych ugrupowań do koalicji.

Co na to PiS? Fogiel kpi z Platformy

Do nowego projektu odniosło się także PiS. Wicerzecznik partii Radosław Fogiel poczynił serię wpisów na Twitterze, w których zakpił z politycznych rywali. Do jednego dołączył nawet specjalną grafikę.

twitter

„Widzę, że jak na razie Budka prezentuje wizje, które snuje z kolegami z Platformy w piątkowe wieczory: – Ej, jak pięciu przejdzie do nas, to mamy to! Rządzimy! – Dobre, dobre.”.. – napisał Fogiel.

twitter

„Miał być program, a usłyszeliśmy jak odsunąć PiS od władzy” – komentuje z kolei posłanka PiS Joanna Borowiak.

